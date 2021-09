WM-Qualifikation : Niederlande zaubern gegen die Türkei – Haaland mit Dreierpack

Memphis Depay bejubelt seinen zweiten Treffer gegen die Türkei. Foto: AP/Peter Dejong

Düsseldorf Die Niederlande haben das wichtige WM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei durch traumhafte Tore klar für sich entschieden. BVB-Stürmer Erling Haaland setzte seine Torserie für Norwegen fort und traf dreifach.

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat einen großen Schritt auf dem Weg zum Ticket für die WM 2022 in Katar gemacht. Oranje gewann in der Gruppe G gegen den bislang härtesten Rivalen Türkei dank des Dreifach-Torschützen Memphis Depay sowie eines ganz starken Ex-Bremers Davy Klaassen 6:1 (3:0) und setzte sich mit 13 Punkten an die Tabellenspitze.

Klaassen traf bereits in der ersten Minute zur Führung und bereitete das 2:0 durch Barca-Star Depay (16.) vor. Auch den Elfmeter zum 3:0, den ebenfalls Depay (38.) verwandelte, holte Klaassen gegen den Ex-Freiburger Caglar Söyüncü heraus. Söyüncü sah dabei Gelb und kurz vor der Pause Gelb-Rot (44.). Nach einem schönen Pass von Steven Berghuis war Depay (54.) schließlich zum dritten Mal erfolgreich. Zudem trafen der Ex-Freiburger Guus Til (80.) und BVB-Profi Donyell Malen (90.).

Borussia Dortmunds Starstürmer Erling Haaland ist auch in der WM-Qualifikation nicht aufzuhalten. Der Norweger traf für seine Nationalmannschaft am Dienstag in Oslo beim 5:1 (3:1) gegen Gibraltar dreifach (27./39./90.+1) - es waren seine Tore Nummer zehn und elf im erst 15. Länderspiel. Die Norweger bleiben damit in der Gruppe G der Europa-Qualifikation auf dem Weg zur WM-Endrunde 2022 in Katar den Niederlanden auf den Fersen.

Weltmeister Frankreich hat dank Antoine Griezmann seine Durststrecke beendet. Die Equipe Tricolore baute in der WM-Qualifikation durch ein 2:0 (1:0) gegen Verfolger Finnland die Tabellenführung in Gruppe D aus, beide Treffer erzielte der zu Atletico Madrid zurückgekehrte Torjäger. Nach dem 1:0 zum EM-Auftakt gegen Deutschland hatte Frankreich zuletzt fünfmal in Folge nicht mehr gewonnen.

Ohne Rekordtorjäger Cristiano Ronaldo hat Portugal seine Siegesserie in der Qualifikation zur Fußball-WM 2022 ausgebaut. In Aserbaidschan setzte sich der Europameister von 2016 auch ohne seinen Superstar 3:0 (2:0) durch und übernahm durch den dritten Erfolg nacheinander mit 13 Punkten zumindest vorerst die Tabellenführung in Gruppe A vor Serbien (10). Aserbaidschan (1) bleibt das Schlusslicht.

Österreich verlor in der Gruppe F 0:1 (0:0) gegen Schottland und kann seine WM-Träume fast schon begraben. Der Rückstand auf Tabellenführer Dänemark (5:0 gegen Israel) beträgt nach sechs Spielen elf Punkte, die Schotten sind vier Punkte entfernt.

(stja/SID)