Operation am Knie : Julian Baumgartlinger fehlt Bayer bis Ende des Jahres

Operation am Knie

Julian Baumgartlinger beim Testspiel der Werkself am 23. Juli gegen den SC Freiburg. Foto: imago images/Patrick Steiner

Leverkusen Der österreichische Nationalspieler Julian Baumgartlinger fällt nach einer Operation am linken Knie mehrere Monate aus. Er steht Bayer Leverkusen wohl erst zum Rückrundenstart wieder zur Verfügung.

Bayer 04 Leverkusen kann längerfristig nicht auf die Dienste von Mittelfeldspieler Julian Baumgartlinger zurückgreifen. Der Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft musste sich nach einer im Januar 2021 erlittenen Kreuzbandverletzung im linken Knie nun einer erneuten Operation am Knie unterziehen.

Der Eingriff wurde am Montag bei Prof. Stefan Hinterwimmer in München durchgeführt, der zuvor auch schon das Kreuzband Baumgartlingers operiert hatte. Der 33-Jährige wird der Werkself voraussichtlich erst zum Bundesliga-Rückrundenstart im Januar 2022 wieder voll zur Verfügung stehen, teilt der Verein mit.

Baumgartlinger hatte im Januar beim Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg (0:1) eine Teilruptur des Kreuzbandes erlitten, wurde aber rechtzeitig zur Europameisterschaft fit. Für Österreich absolvierte er allerdings nur einen Kurzeinsatz während des Turniers. Nach seinem Urlaub stieg er in die Vorbereitung der Werkself ein und kam in der Liga jeweils kurz gegen Union Berlin sowie Mönchengladbach zum Einsatz. Beim 4:1-Sieg zuletzt in Augsburg fehlte der defensive Mittelfeldspieler wegen einer Kniereizung, die nun nach genauer Diagnostik den Eingriff notwendig gemacht hat.