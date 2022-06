Nations League : Italien übernimmt Spitze – Kuntz mit Türkei in Torlaune

Italien hat Ungarn geschlagen. Foto: AP/Massimo Paolone

Köln Italien hat ein paar Tage nach dem schwachen Spiel gegen Deutschland gegen Ungarn einen Sieg gefeiert. Und auch Stefan Kuntz konnte mit der Türkei jubeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Europameister Italien kann doch noch gewinnen: Die Squadra Azzurra hat in der Nations League mit einem verdienten 2:1 (2:0) gegen England-Bezwinger Ungarn ihren erst zweiten Sieg im Kalenderjahr 2022 geholt und die Tabellenführung in der deutschen Gruppe A3 übernommen. Zwei Klassen tiefer feierte Stefan Kuntz mit der Türkei das zweite Schützenfest in Folge, einen Doppelpack erzielte indes der Noch-Leverkusener Joel Pohjanpalo für Finnland.

Die nicht für die WM qualifizierten Italiener zeigten sich drei Tage nach dem 1:1 gegen Deutschland deutlich spielfreudiger, Nicolo Barella von Inter Mailand (30.) vollendete einen schönen Spielzug mit der verdienten Führung. Der schon gegen das DFB-Team erfolgreiche Lorenzo Pellegrini von Conference-League-Sieger AS Rom erhöhte kurz vor der Pause (45.).

Ungarn verpasste nach dem überraschenden Sieg gegen England (1:0) dagegen einen weiteren Coup, auch wenn es nach einem Eigentor von Gianluca Mancini (61.) noch einmal spannend wurde. Willi Orban, Dominik Szoboszlai (beide RB Leipzig) und Andras Schäfer (Union Berlin) standen bei den Gästen in der Startelf.

Kuntz verteidigte derweil mit einem souveränen 6:0 (2:0) in Litauen die Tabellenführung in Gruppe C1. Dogukan Sinik (2./14.), der Ex-Darmstädter Serdar Dursun (56., Handelfmeter/81.), Yunus Akgün (89.) und Halil Dervisoglu (90.+1) trafen in Vilnius für die Türkei, die mit einem 4:0 gegen Färöer in die Saison gestartet war. Salih Özcan, der im Sommer vom 1. FC Köln zu Borussia Dortmund wechselt und sich erst im März gegen eine Zukunft im DFB-Team entschieden hatte, stand erstmals in der Startelf.

Die Türkei war in der vergangenen Nations-League-Saison als Gruppenletzter aus der B-Liga abgestiegen. Zweiter ist mit ebenfalls sechs Punkten Luxemburg, das auf den Färöer 1:0 (0:0) gewann.

In der Gruppe B3 setzte sich Finnland dank Joel Pohjanpalo mit vier Punkten vorerst an die Spitze. Der Torjäger von Bayer Leverkusen, der zuletzt an den türkischen Klub Caykur Rizespor verliehen war, erzielte beim 2:0 (2:0) gegen Montenegro in Helsinki beide Treffer.

(dör/SID)