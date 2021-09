Ronaldo mit neuem Weltrekord : „Diese Tore widme ich allen Portugiesen“

Faro Trotz eines verschossenen Elfmeters traf Cristiano Ronaldo in der WM-Qualifikation noch zweimal für Portugal gegen Irland. Der Superstar stellte damit einen neuen Tor-Weltrekord auf.

Die Verwarnung für seinen Urschrei-Jubel mit freiem Oberkörper nahm Cristiano Ronaldo nur zu gerne in Kauf. "Ich bin so glücklich", sagte der portugiesische Fußball-Superstar nach seinem spektakulären Rekord-Abend, "wir haben bis zum Ende an uns geglaubt." Er wiederholte: "Ich bin so glücklich. Diese Tore widme ich allen Portugiesen und dem gesamten Team."

Das WM-Qualifikationsspiel des Europameisters von 2016 gegen Irland in Faro schien beim Stand von 0:1 schon verloren, als Ronaldo zuschlug. Und wie. Das 1:1 in der 89. Minute, Nummer 110 in seiner Sammlung, erhob ihn zum alleinigen Tor-Weltrekordhalter für Länderspiele. Die Huldigungen waren bereits in vollem Gange, als der 36-Jährige in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch Nummer 111 nachlegte.