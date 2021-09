Zweiter Sieg im zweiten Spiel : U21 dreht Partie gegen Lettland

Riga Im zweiten EM-Qualifikationsspiel gegen Lettland erwischt der deutsche U21-Nachwuchs einen schwachen Start. Nach dem frühen 0:1 kämpft sich die Auswahl von Stefan Kuntz aber in die Partie zurück. Rekord-Talent Youssoufa Moukoko arbeitet weiter an seiner Torquote.

Glücklich und erschöpft holten sich die deutschen U21-Fußballer um Torschütze Youssoufa Moukoko den Applaus der wenigen deutschen Fans ab. Mit Einsatz und Leidenschaft wendete die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz beim 3:1 (2:1) gegen Lettland einen frühen Rückschlag im Kampf um das EM-Ticket noch ab. Angeführt von Torjäger Moukoko holte sich die Nachwuchs-Elf am Dienstag in Riga nach frühem Rückstand noch den zweiten Sieg im zweiten Spiel und kommt damit auf die Maximal-Ausbeute von sechs Punkten. Nur der Gruppensieger löst direkt das Ticket für die EM 2023 in Georgien und Rumänien.