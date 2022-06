2:1-Sieg gegen Emirate : Australien spielt gegen Peru um WM-Ticket

Ar-Rayyan Australien kann weiter auf die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft hoffen. Nach einem Sieg gegen die Vereinigten Arabischen Emirate wartet nun Peru im Play-off-Finale.

Dank der Treffer von zwei Bundesliga-Profis hat Australien seine Chance auf eine Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Katar gewahrt. Im Playoff-Spiel der Asien-Qualifikation setzten sich die Australier am Dienstagabend in ar-Rayyan mit 2:1 (0:0) gegen die Vereinigten Arabischen Emirate durch.