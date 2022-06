Wirtschaft : Katjes Greenfood übernimmt britischen Marktführer

DÜSSELDORF/EMMERICH Die Katjes Greenfood UK Limited, eine indirekte 100-prozentige Tochtergesellschaft der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, hat 100 Prozent an der Genius Foods Limited aus Großbritannien übernommen.

(RP) Die 2009 gegründete Genius Foods Limited mit Sitz in Edinburgh erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 40 Millionen Euro und ist Marktführer im Vereinigten Königreich und Frankreich, daneben aber auch zunehmend in den USA, Australien und Deutschland vertreten. Genius dürfte damit insgesamt die Nr. 2 im europäischen gluten-free-Markt, hinter „Dr. Schär“ aus Italien sein.

Der Markt für glutenfreie Produkte ist lukrativ und wächst von Jahr zu Jahr zweistellig: Denn immer mehr Menschen sehen den persönlichen und auch gesellschaftlichen Bedarf an gesundem Essen – ohne unnötige Zusätze. „Damit ist gluten-free eine ideale Kategorie für Katjes Greenfood. Die Chance den Markführer in einer Zukunftskategorie zu erwerben, ist für uns eine einmalige Gelegenheit, erklärte Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes Greenfood zur bislang größten Akquisition der Gesellschaft.

Schwerer Unfall am Sonntag in Vrasselt

Emmerich : Schwerer Unfall am Sonntag in Vrasselt

Die rechtlich selbstständige Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet mit ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als international agierende Beteiligungsgesellschaft liegt ihr Investmentfokus auf Lebensmittelunternehmen, deren pflanzenbasierte Produkte den Wandel des Lebensmittelmarkts zu mehr Nachhaltigkeit gestalten. Zu dem Beteiligungsportfolio gehören unter anderem Beteiligungen an The Rainforest Company, Veg Dog und „Haferkater“.