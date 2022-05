„Das wird die beste WM aller Zeiten“ : Fifa rechnet mit fünf Milliarden Zuschauern für WM in Katar

Davos Gianni Infantino rechnet damit, dass die Fußball-WM in Katar alle Zuschauer-Rekorde brechen wird. Das sagte er auf dem Weltwirtschaftsforum in Paris.

Der Fußball-Weltverband Fifa rechnet für die WM in Katar mit Superlativen. Dies sagte Präsident Gianni Infantino bei einer Podiumsdiskussion auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos am Montag. „Die letzte WM wurde von vier Milliarden Menschen gesehen. Die Frauen-WM haben 1,2 Milliarden Menschen gesehen. Diese WM in Katar wird von fünf Milliarden Menschen angeschaut werden. Das wird weit mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung sein“, erklärte Infantino in seinem Eingangsstatement und bezog sich damit neben den Fans im Stadion auch auf Zuschauer am TV oder beim Public Viewing.