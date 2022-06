Fußball-Oberliga : Brian Dollen sorgt bei Teutonia für Beruhigung

Brian Dollen jubelt über seinen Treffer, dank dessen die Nerven der Teutonen geschont werden. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

St. Tönis Der Fußball-Oberligist gewinnt in der Abstiegsrunde 4:1 gegen den 1. FC Mönchengladbach und ist damit endgültig gerettet. Die Treffer erzielen der zweifache Torschütze Brian Dollen sowie Dominik Dohmen und Leonard Bajraktari.

Von Uwe Worringer

Der Frust der letzten Wochen nach vergebenen Chancen ist vergessen. Teutonia St. Tönis sicherte sich gestern durch einen hochverdienten 4:1 (2:0)-Sieg gegen den 1. FC Mönchengladbach für ein weiteres Jahr die Zugehörigkeit zur Fußball-Oberliga. Entsprechend groß war die Freude nach Abpfiff von Schiedsrichter Jens Laux, der mit der fairen Begegnung keinerlei Probleme hatte. Erleichterung machte sich auch bei den Verantwortlichen breit, die gerade in den beiden zurückliegenden Spielen, die jeweils in letzter Minute durch indivuelle Fehler verloren gingen, auf eine schwere Probe gestellt wurden. „Nach all den Spielen fällt schon eine Last von den Schultern“, sagte Fußball-Anteilungsleiter Markus Hagedorn mit sichtbar entspannterer Mine als vor dem Spiel. Hagedorn würdigte auch den Auftritt der Mannschaft, die zweifelsohne auch unter einem gewissen Druck stand: „Sie hat dieses Spiel seriös und engagiert herunter gespielt.“

Überraschend war, dass Ioannis Alexiou nach Ablauf seiner Gelb-Rot-Sperre nicht in die Startelf rückte. Dafür bekam Luke Heidrich, der seine Sache zuletzt sehr gut gemacht hatte, erneut eine Chance in der Innenverteidung. Die Gastgeber legten auch gut los und schnürten den Absteiger von Beginn an ein. Der erste Erfolg ließ auch nicht lange auf sich warten. Leonard Bajraktari, einer der Aktivposten, setzte sich über rechts durch und die anschließende Flanke nutzte Brian Dollen, der ebenfalls eine starke Partie lieferte, zur frühen Führung (6.). Doch wer dachte, dass die Teutonen den Gegner nun überrennen würden, sah sich getäuscht. Denn die Gäste ergaben sich nicht wehrlos in ihr Schicksal. Ihnen kam aber auch entgegen, dass die Teutonen sie gewähren ließen und einige Kombinationen des FC nicht zeitig unterbanden. So hatte Keeper Felix Burzik Glück, dass ein Schuss von Kaies Alaisane am Pfosten endete (11.). Weitere Großchancen notierten die Gäste allerdings nicht und das 2:0 war im Prinzip gegen den limitierten Gast eine Vorentscheidung. Wieder legte Bajraktari vor und erneut war Dollen der Nutznießer (30.).

info Zum Saisonabschluss noch ein Heimspiel Auf die Teutonen wartet zum Saisonabschluss noch ein Heimspiel. Zu Gast sind die Sportfreunde Niederwenigern, die nach einer 1:4-Niederlage beim Cronenberger SC als Absteiger feststehen. Anstoß an der Geldener Straße ist um 15 Uhr.

Auch die zweite Halbzeit startete mit St. Töniser Chancen durch den emsigen Konstantin Möllering, der aber zu schwach abschloss (47.) und ein Kopfball des aufgerückten Kai König, der von der Linie gekratzt wurde (50.). Das 3:0 bereitete Dollen per Freistoß vor, den Dominik Dohmen nach einem missglückten Abwehrversuch kompromisslos erzielte (30.). Das 4:0 blieb Bajraktari vorbehalten, der einen Freistoß aus zentraler Position über die Mauer direkt versenkte (64.). Den Ehrentreffer der Gäste erzielte Niclas Hoppe, der einen an ihn selbst verursachten Foulefmeter verwandelte.

Am Rande erwiesen sich die Teutonen durch Nick Schreiber auch in anderer Hinsicht als guter Gastgeber. Der Physio nahm sich des verletzten Mönchengladbachers Metin Türkay an, weil der FC keinen eigenen Physio dabei hatten. Trainer Justin Müller zeigte sich ebenfalls erleichtert: „Ich bin zufrieden mit dem Spiel und froh, dass wir diese Saison abhaken können und auch unser Minimalziel erreicht haben.“