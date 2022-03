Mögliche DFB-Gegner, TV, Lostöpfe : Das müssen Sie zur WM-Auslosung wissen

Die WM-Trophäe. Foto: dpa/Kurt Schorrer

Doha Am Freitag werden in Katar die Gruppen für die Fußball-WM ausgelost. Die DFB-Elf muss sich wohl auf mindestens einen schweren Gegner einstellen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hansi Flick und die deutsche Nationalmannschaft erfahren am Freitag ihre Gegner für die Weltmeisterschaft in Katar. Ab 18 Uhr werden im Exhibition and Convention Centre von Doha die acht Gruppen für die Winter-WM vom 21. November bis 18. Dezember 2022 ausgelost, die 32 Mannschaften sind auf vier Lostöpfe verteilt. Der Weltverband Fifa verspricht eine große Auslosungsshow. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie setzen sich die Lostöpfe zusammen?

Katar ist als Gastgeber in Topf eins gesetzt, ansonsten ist die Fifa-Weltrangliste vom 31. März für die Zusammensetzung der Lostöpfe maßgeblich. Die sieben dort am besten platzierten Teams kommen zu Katar in die Lostrommel, die weiteren Töpfe werden gemäß des Rankings gefüllt. Deutschland wird als derzeit Elfter zu Topf zwei gehören, trotz der guten Ergebnisse in den Testspielen gegen Israel und die Niederlande ist für das neue Ranking kein ausreichend großer Sprung nach vorne möglich. Für die drei noch nicht feststehenden Teams wird es in Topf vier Platzhalter geben. Maximal dürfen zwei europäische Mannschaften in der Vorrunde aufeinandertreffen, direkte Duelle in anderen Konföderationen sind ausgeschlossen.

Ausstehende Entscheidungsspiele:

Schottland/Ukraine - Wales

Salomonen - Neuseeland

Australien/Vereinigte Arabische Emirate - Peru

In welcher Reihenfolge wird gezogen?

Die Auslosung erfolgt nach Töpfen. Zunächst werden also alle Gruppenköpfe gezogen. Wenn Topf eins leer ist, werden nacheinander alle Teams aus Topf zwei auf die Gruppen verteilt und so weiter.

Welche Hochkaräter drohen der deutschen Mannschaft?

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi - oder doch Kylian Mbappe? Die DFB-Elf muss sich wohl auf mindestens einen Hammergegner einstellen. In Topf eins sind neben Titelverteidiger Frankreich weitere große Nationen wie eben Messis Argentinier, Ronaldos Portugiesen, Brasilien, England, Spanien oder der Weltranglistenerste Belgien. Katar wäre daraus der einzig dankbare Gegner. Im schlimmsten Fall droht Deutschland eine Gruppe mit Brasilien, Polen mit Weltfußballer Robert Lewandowski, Kamerun oder alternativ mit Frankreich, Sadio Manes Senegal und Ecuador. Mit Losglück wäre aber auch eine Vorrunde mit Katar, Kanada und Tunesien möglich.

Wie blickt man beim DFB auf die Auslosung?

Bundestrainer Flick reist trotz der drohenden Hammergruppe gelassen an den Persischen Golf. „Ich habe schon einige Auslosungen mitgemacht. Wir fahren dort hin, werden uns die Sache angucken und schauen, was wir zugelost bekommen, und werden uns auf die Aufgabe top vorbereiten“, sagte der 57-Jährige. Wichtiger als die Gegner ist ihm angesichts der bis 13. November angesetzten Bundesligaspiele ohnehin fast der Termin der ersten Partie. Während Gruppe A und B bereits am 21. November loslegen, sind die Teams aus Gruppe G und H erst am 24. November gefordert. Dann wäre noch ein kurzes Trainingslager möglich.

Foto: dpa/Kurt Schorrer 29 Bilder Diese Nationen haben sich bislang für die WM 2022 qualifiziert

Warum stehen drei Teilnehmer noch nicht fest?

Die letzten Qualifikationsspiele sind erst in der Länderspielphase im Juni angesetzt. So werden die interkontinentalen Play-offs mit den Duellen von Vertretern aus Asien und Südamerika sowie Ozeanien und CONCACAF erst am 13. und 14. Juni in Katar ausgespielt. Auch das letzte europäische Ticket über die Play-offs ist noch zu vergeben. Das Halbfinale der Ukraine gegen Schottland war wegen des Angriffskriegs Russlands von März auf Juni verschoben worden, als Finalgegner steht Wales bereits fest.

Wo ist die Auslosung in Deutschland zu sehen?

Die ARD überträgt am Freitag ab 17.55 Uhr live im Free TV, auch auf Magenta TV ist die Auslosung zu verfolgen. Die Fifa bietet zudem auf ihrer Homepage einen Livestream an.

(sid/old)