Um vier Plätze verschlechtert : DFB-Team rutscht in Fifa-Weltrangliste auf Platz 15 ab

Die deutsche Nationalmannschaft geht als 15. der Fifa-Weltrangliste in die neue Länderspielsaison. Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw rutschte in dem neuen Ranking um vier Plätze nach hinten. Grund dafür sind die Partien bei den kontinentalen Meisterschaften in Nord- und Südamerika.