Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der Auslosung für die WM in Katar erwartungsgemäß in Topf zwei und könnte somit schon in der Vorrunde auf ein Topteam treffen. Dies ergibt sich aus der am Donnerstag veröffentlichten neuen Weltrangliste des Weltverbandes Fifa, in der das DFB-Team lediglich auf Rang zwölf platziert ist. Einzig Gastgeber Katar war für Topf eins gesetzt, ansonsten wurden die Töpfe gemäß der Reihenfolge der Nationen in der Rangliste gefüllt.