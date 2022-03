EM-Qualifikation : Deutsche U21 nach Sieg in Israel fast am Ziel

Deutsche U21 nach Sieg in Israel fast am Ziel

Antonio Di Salvo pustete beim Schlusspfiff erleichtert durch, dann setzte der deutsche U21-Trainer ein breites Grinsen auf: Mit einem hart erkämpften Sieg in Israel hat der DFB-Nachwuchs das Tor zur EM 2023 weit aufgestoßen. Der Titelverteidiger gewann das Topspiel beim direkten Verfolger mit viel Mühe 1:0 (0:0) und kann für die Endrunde im kommenden Jahr planen.

Noah Katterbach vom FC Basel (60.) erzielte in Petach Tikwa das goldene Tor für die ersatzgeschwächte DFB-Auswahl. Nach dem siebten Sieg im achten Spiel kann die deutsche Mannschaft schon mit einem Remis im kommenden Heimspiel gegen Ungarn am 3. Juni die sechste EM-Teilnahme in Folge perfekt machen.