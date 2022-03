DFB-Team : So könnte Hansi Flicks WM-Kader aussehen

Foto: dpa/Arne Dedert 39 Bilder So stehen die WM-Chancen der deutschen Nationalspieler

Düsseldorf Bedeutungslos waren die jüngsten Länderspiele allenfalls für Punkte und Tabelle, für die deutschen Nationalspieler ist der Kampf um die Plätze im WM-Kader voll entbrannt. Diese Spieler haben derzeit die besten Chancen, im Winter mit nach Katar zu fliegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Aaron Knopp

Tor: Gedanken muss sich Hansi Flick erst machen, sobald Manuel Neuer Probleme anmeldet. Auch mit 36 Jahren liegt es nur am Bayern-Keeper selbst, ob er im Tor steht. Der zwischenzeitlich offene Konkurrenzkampf mit Marc-André ter Stegen ist praktisch beendet. Lediglich über die Nummer drei wäre vielleicht noch mal zu reden. Kevin Trapp hat aber stabil gute Leistungen gezeigt und kennt seine Rolle als Nummer drei, die er klaglos ausfüllt. So gibt auch er dem Bundestrainer keinen Grund, an seinem Trio zu rütteln – zum Nachteil von Bernd Leno. Selbst wenn ein weiterer Torhüter herausragende Leistungen zeigen sollte, hätte er es doppelt schwer, an dieser Hierarchie zu rütteln.



Abwehr: In Dortmund kann Niklas Süle zwar weniger Titel aber mehr Erfahrung sammeln als in München. Beim BVB muss er Verantwortung übernehmen, die seiner Rolle als Stammkraft in der Nationalmannschaft nicht abträglich sein wird. Neben Süle hat Antonio Rüdiger die Nase vorn. Als Stammkraft beim Champions-League-Sieger 2021 FC Chelsea hat er seine Leistungen stabilisiert und reichlich Erfahrung auf höchstem Niveau. Auch an Nico Schlotterbeck führt in der aktuellen Verfassung kein Weg vorbei. Der Freiburger hat sich nicht nur auf die Einkaufslisten der großen Klubs gespielt und wird bald den nächsten Karriereschritt vollziehen. Mit seinen ersten Auftritten in der Nationalmannschaft hat er die guten Eindrücke aus der Bundesliga vollauf bestätigt und Flick gar nicht erst die Chance gegeben, ihn nicht wieder zu nominieren. Jonathan Tah hat es trotz diesmal wirklich konstanter Saison in Leverkusen und guten Auftritten in der Nationalmannschaft mit starker Konkurrenz zu tun. Vor allem mit Matthias Ginter, der eigentlich gesetzt war, zuletzt bei Flick aber offenbar ins Hintertreffen geriet. Das Rennen um den vierten Innenverteidiger-Platz wird eng. Als Außenseiter ins Rennen geht auch noch Lukas Klostermann. Mats Hummels bekommt nun schon seit längerer Zeit eine Auszeit, die sich wohl auch über die WM ausdehnen wird, da seine Stellvertreter überzeugen.

Auf den Außenverteidiger-Positionen stehen spannende Alternativen Schlange. Thilo Kehrer hat sich nicht nur in Paris als Stammspieler etabliert, sondern hat auch in den Länderspielen im März überzeugt. Sein großes Plus ist, dass er nicht nur rechts spielen, sondern hinten alle Positionen auf hohem Niveau bekleiden kann. Benjamin Henrichs spielt in Leipzig zwar eine ordentliche Rolle, startet hier aber als Herausforderer. Auf der linken Seite sehnt Flick die Rückkehr von Robin Gosens herbei, der nach seiner Verletzung zunächst nicht wieder im DFB-Kader stand. Sollte er die Form behalten, die ihn bei der EM zu einer der wenigen positiven Erscheinungen im Team machte, ist er gesetzt. David Raum spielte in der vergangenen Saison noch zweitklassig in Fürth, ist aber mit Bleifuß und Lichthupe auf der linken Spur unterwegs. Nicht nur in der Bundesliga mit Hoffenheim eine Ausnahmeerscheinung, auch in der Nationalmannschaft ein heißer Tipp für die WM und fast schon unverzichtbar. Christian Günter ist mit Freiburg zwar im dauerhaften Höhenflug, wird es aber schwer haben, sich gegen Gosens und Raum zu behaupten.



Foto: AFP/FRANCK FIFE 7 Bilder Das sind die Lostöpfe für die Auslosung der WM-Gruppen

Mittelfeld: Das Herz- und Prunkstück der Nationalmannschaft kann Flick nach Belieben besetzen. Joshua Kimmich ist als Herz und Kopf der Zentrale gesetzt. ManCitys Ilkay Gündogan sollte die Ambition haben, daneben aufzulaufen, konnte in den Länderspielen im März aber nicht überzeugen. Leon Goretzka meldet Ansprüche auf die Startelf an, da droht also bereits ein Härtefall. Dass Supertalent Jamal Musiala in diesem Konkurrenzkampf bereits voll mitmischt, konnte er unterdessen belegen, als er gegen Israel und die Niederland in der Startelf stand und vollauf überzeugte. Alternativen wie Julian Weigl, Anton Stach, Florian Neuhaus, Mo Dahoud und Emre Can können maximal auf einen Kaderplatz hoffen. Für die Position hinter den Spitzen kommen mit Kai Havertz, dem bis dahin vermutlich wieder genesenen Florian Wirtz, einem wiedererstarkten Marco Reus und dem zwar flatterhaften aber hochveranlagten Julian Brandt eine ganze Reihe an Ausnahmespielern in Frage. Auf den Außen kann der gesetzte aber flexible Thomas Müller rechts genauso ran wie Serge Gnabry, an dem ebenfalls kein Weg vorbei führt. Gladbachs Jonas Hofmann musste zwar zuletzt mit Muskelfaserriss pausieren, ist aktuell aber auch kaum aus dem Kader wegzudenken. Links ist Leroy Sané sicher dabei. Julian Draxler dürfte es allein mangels Spielpraxis schwer haben, sich in Paris für ein WM-Ticket zu empfehlen, was Flick indirekt bereits zu verstehen gab.