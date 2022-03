Ägyptens Spieler geblendet : Bizarre Lasershow beim Elfmeterschießen ums WM-Ticket

Update Ein bizarrer Elfmeter-Thriller bringt Senegal zur WM. Im Elfmeterschießen blenden Fans mit hunderten Laserpointern die ägyptischen Spieler – alle verschossen. Kamerun erlebte derweil einen Krimi, Ghana, Marokko und Tunesien haben die weiteren afrikanischen Tickets zur Fußball-WM in Katar gelöst.

Der Senegal setzte sich in den WM-Play-offs am Dienstag wie schon im Afrika-Cup-Finale im Elfmeterschießen gegen Ägypten durch, diesmal mit 2:0. Nach 120 Minuten hatte es 1:0 gestanden, das Hinspiel hatten die Ägypter mit Sturm-Superstar Mohamed Salah vom FC Liverpool ihrerseits 1:0 gewonnen.

Ghana genügte dank der Auswärtstoreregel nach dem 0:0 im Hinspiel ein hart erkämpftes 1:1 (1:1) in Nigeria. In Abuja traf Thomas Partey (11.) mit einem Fernschuss, Nigerias Torhüter Francis Uzoho ließ den harmlos getretenen Ball passieren. William Troost-Ekong (22., Foulelfmeter) glich aus, doch am Ende bejubelte Ghana seine vierte WM-Teilnahme. Anschließend kam es im Stadion zu Ausschreitungen.