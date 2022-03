Positiv auf der Trainerbank : So reagiert Bundestrainer Flick auf van Gaals Corona-Aussage

Update Amsterdam Louis van Gaal erzählt bei einer Pressekonferenz von einem positiven PCR-Test. In den Niederlanden wird mit Corona generell anders verfahren als in Deutschland. Nur ins WM-Gastgeberland Katar darf der Bondscoach jetzt nicht reisen. Nun hat Hansi Flick reagiert.

Eigentlich war es bei der Medienrunde um van Gaals Reise zur WM-Auslosung am Freitag (18.00 Uhr/ARD) in Katar gegangen - die aufgrund der im Wüstenstaat gültigen Regeln nun ausfallen muss. "Ich fahre nicht nach Katar. Das macht keinen Sinn", sagte er. Nach seiner Corona-Infektion in der Vorwoche könne er den für die Einreise notwendigen negativen PCR-Test noch nicht erbringen. Ansteckend ist aber er offenbar nicht mehr.

"Ich bin am Montag getestet worden", sagte van Gaal: "Dann kriegst du am nächsten Tag meistens das Ergebnis. Die Ärzte sagen, dass es bei einem PCR-Test viel länger hängen bleibt als bei einem Antigen-Test." Letztere waren bei dem 70-Jährigen wieder negativ, in der vergangenen Woche war er einige Tage in Isolation gewesen. Ohnehin sind in den Niederlanden die meisten Corona-Maßnahmen ausgelaufen. Van Gaals Einsatz am Spielfeldrand gegen Deutschland entsprach also den Regeln.