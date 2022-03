Noten nach 2:0 gegen Israel : Das DFB-Team in der Einzelkritik

Sinsheim Das WM-Jahr beginnt mit einem Sieg. Beim 2:0-Erfolg gegen Israel treffen Kai Havertz und Timo Werner. Ein Debütant zeigt beim Startelf-Einsatz lange Zeit eine Top-Leistung. Das DFB-Team in der Einzelkritik.

Die Fußball-Nationalmannschaft hat ihre Siegesserie unter Bundestrainer Hansi Flick fortgesetzt. Im Testspiel gegen Israel gelang der DFB-Auswahl am Samstag in Sinsheim ein 2:0 (2:0). Es war der achte Erfolg im achten Spiel seit Flicks Amtsantritt als Nachfolger von Joachim Löw.

„Ich bin zufrieden“, sagte Flick im ZDF: „Wir haben sehr mutig gespielt und hoch gepresst." Ähnlich sah es Werner. „Im Großen und Ganzen war das für das erste Spiel im neuen Jahr ein guter Auftritt von uns“, äußerte der Torschütze. Nico Schlotterbeck fügte an: „Wir haben hinten ganz gut verteidigt. In der letzten Viertelstunde hatten wir zu viele Ballverluste.“

Marc-Andre ter Stegen: Der ewige Kronprinz bestritt in der ersten Hälfte sein 28. Länderspiel, war aber nahezu beschäftigungslos. Trieb das anfangs behäbige Spiel lautstark an ("schneller, schneller!"). Note: 3

Julian Draxler: Der Pariser Edelreservist wurde von Flick erstmals berufen. Agierte bisweilen zu verspielt, verschleppte eher. So kommt er an den Flügelflitzern Sane und Serge Gnabry nicht vorbei. - Note: 4

Kai Havertz: Bei Chelsea zuletzt im Sturmzentrum, gab er bei Flicks Jobsharing in der Offensive zunächst meist die Zehn. Vergab große Chancen (29./35.), ehe er per Kopf sein achtes Länderspieltor erzielte (36.). Note: 2,5

Jamal Musiala: Technisch wie immer eine Augenweide. In der ersten Hälfte meist über links, in der zweiten wie jüngst in München als sehr offensiver Sechser. In beiden Rollen ein Gewinn. Note: 2,5