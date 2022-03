Klarer Sieg gegen Lettland : U21-Nationalmannschaft steuert auch mit Notelf in Richtung EM

Aachen Trotz vieler Ausfälle ist die deutsche U21-Nationalmannschaft auf dem besten Wege, sich für die Europameisterschaft in Rumänien und Georgien zu qualifizieren. In Aachen besiegt das Team von Trainer Antonio di Salvo Lettland problemlos mit 4:0.

Zudem trafen Ansgar Knauff von Eintracht Frankfurt (26.) und Bayern-Profi Malik Tillman (75.) vor 7718 Zuschauern am Aachener Tivoli, darunter Bernd Neuendorf bei seinem ersten Länderspiel als DFB-Präsident. Mit jetzt 18 Punkten eroberte der Titelverteidiger in Gruppe B Platz eins vor Israel (16). Am Dienstag treffen beide Teams in Petach Tikwa direkt aufeinander.