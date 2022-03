Frankfurt am Main Wer wird WM-Partner des gesetzten Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld? Ilkay Gündogan von Manchester City pocht auf einen Stammplatz. Leon Goretzka hat den Bayern-Bonus. Jamal Musiala drängt sich auf.

In jedem Fall hatte der Profi von Manchester City am Donnerstag in einem Interview deutlich gemacht, dass er mit einer Reservisten-Rolle im WM-Jahr nicht mehr zufrieden wäre. „Wenn ich fit und in Form bin", sagte der 31-Jährige dem kicker, „dann habe ich genügend Selbstbewusstein zu sagen: Ich muss spielen." Das denken aber auch die anderen Kandidaten für das zentrale Mittelfeld in der Nationalmannschaft über sich – und es gibt einige.