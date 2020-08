Düsseldorf im Trainingslager : Fortunas Mission Holland ist gestartet

Düsseldorf Mit 18 Feldspielern und vier Torhütern ist Fortuna ins Trainingslager in die Nähe von Venlo gereist. Am späten Nachmittag absolvierte die Mannschaft ihre erste Einheit. Der Ort sollte aus Sicherheitsgründen geheim bleiben, doch Fortuna selbst veröffentlichte ein Foto von dem Trainingsplatz.

Mit einem dezimierten Kader ist Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf am Montag in ein fünftägiges Trainingslager nach Venlo gereist. Noch nicht mit dabei sind die von Quarantäne-Maßnahmen betroffenen vier Profis Nana Ampomah, Dawid Kownacki, Emmanuel Iyoha und Kelvin Ofori.

18 Feldspieler und vier Torhüter sind mit in die Niederlande gereist, um dort vermehrt im taktischen Bereich zu arbeiten. Auch mit dabei sind Jakub Piotrowski und Alfredo Morales, die beim 1:0-Testspielsieg gegen Ligakonkurrent VfL Bochum am Samstag leichte Blessuren davongetragen hatten. „Die Untersuchungen von Mannschaftsarzt Ulf Blecker und Fortunas Radiologie-Partner radios haben bei Morales eine Bänderdehnung im Sprunggelenk ergeben, Piotrowski hat muskuläre Probleme in der Hüfte. Beide Spieler sind mit ins Trainingslager in den Niederlanden gereist und werden in den nächsten Tagen ins Mannschaftstraining zurückkehren“, teilte der Verein mit. Auch Adam Bodzek, der sich eine muskuläre Verletzung im Training zugezogen hatte, ist mitgereist.