1:0 gegen den VfL Bochum : Fortuna gewinnt zweiten Test ohne Gegentor

Düsseldorf Der Bundesliga-Absteiger gewinnt das zweite Testspiel der Saisonvorbereitung nach durchwachsener erster, aber solider zweiter Hälfte. Jakub Piotrowski erzielt seinen ersten Treffer im Düsseldorfer Dress.

Erst am Donnerstagmorgen hatte Jakub Piotrowski nach seiner vorsorglichen häuslichen Quarantäne im Zuge der beiden Corona-Fälle bei Fortuna wieder mit seinen Kollegen trainieren dürfen. Am Samstag stand er gleich wieder auf dem Platz und feierte sein ganz persönliches Erfolgserlebnis. Beim 1:0 im Testspiel über den Zweitliga-Rivalen VfL Bochum erzielte der polnische U21-Nationalspieler den einzigen Treffer der Partie.

Fortunas Trainer Uwe Rösler schickte seine Elf in einem klassischen 4-4-2-System ins Rennen, ganz so, wie er es im Vorfeld als eine wahrscheinliche Möglichkeit angekündigt hatte. „Ich habe so viele starke Angreifer im Kader“, hatte der Coach gesagt, „da muss ich im Normalfall mindestens zwei ins Rennen schicken.“ In Kenan Karaman und Rouwen Hennings allerdings die einzigen zwei, die er derzeit überhaupt nominieren kann: Dawid Kownacki pausiert ja ebenso wie Nana Ampomah wegen eines positiven Corona-Tests, Emmanuel Iyoha ist neben Kelvin Ofori in vorsorglicher Quarantäne. Dafür gab die Augsburger Leihgabe Kevin Danso in der Innenverteidigung ihr Debüt für Fortuna.