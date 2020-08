Koutris vor Wechsel : Fortuna an Olympiakos-Verteidiger interessiert

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf ist an einer Verpflichtung von Leonardo Koutris interessiert. Der griechische Nationalspieler steht derzeit noch in Diensten von Olympiakos Piräus und soll die linke Abwehrseite des Zweitligisten verstärken.

Der griechische Nationalspieler laborierte an einem Kreuzbandriss und befindet sich derzeit noch im Aufbautraining. Der Deal könnte so ablaufen: Fortuna leiht ihn zunächst für ein Jahr aus, in dieser Zeit übernimmt der Bundesliga-Absteiger große Teile des Gehalts des 25-Jährigen, dafür würde die Leihgebühr deutlich geringer ausfallen. Eine mögliche Kaufoption ist derzeit noch unklar. Damit der Deal funktioniert, müsste die Defensivkraft bei seinem aktuellen Arbeitgeber seinen Kontrakt allerdings um mindestens ein Jahr verlängern, aktuell läuft er am Saisonende aus, so könnte keine Leihe realisiert werden.