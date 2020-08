Kostenpflichtiger Inhalt: Neues Projekt für die MLS : Pfannenstiel will ein RB Leipzig im US-Style bauen

Präsentationsplakat: Lutz Pfannenstiel. Foto: St. Louis City SC

Düsseldorf Der frühere Sportvorstand des Bundesliga-Absteigers Fortuna Düsseldorf hat bei St. Louis City SC in den USA angeheuert. Der Klub wird erst in drei Jahren in der Major League Soccer mitspielen, hat aber enorme Pläne – nach dem Vorbild des deutschen Brauseprojekts.