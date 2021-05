Fünf Profis gefährdet : Diesen Fortunen droht nach dem KSC-Spiel eine Gelbsperre

Düsseldorf Für Fortuna gibt es im Endspurt der Zweitliga-Saison nur noch Endspiele. Dementsprechend wenig zurückhaltend müssen Fortunas Profis an ihr Tagewerk gehen. Für gleich fünf Akteure könnte das zum Problem werden, denn sie gehen vorbelastet in die Begegnung.

In dieser Saison gibt es nur noch Endspiele – für diese Floskeln wandern selbstverständlich ein paar Euro ins Phrasenschwein. Von daher ist es mit dem Taktieren so ein Sache. Wer auf dem Platz steht, wird nicht im Hinterkopf haben, dass er bei einer weiteren Gelben Karte in der nächsten Partie gesperrt sein wird. Das Problem bei Fortuna: Gleich fünf Profis gehen mit dieser Hypothek in das Nachholspiel gegen den Karlsruher SC am Montag (20.30 Uhr).