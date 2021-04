Das große Quiz : Sind Sie ein echter Fortuna-Kenner?

Interaktiv Düsseldorf Wir haben ein Quiz über Fortuna Düsseldorf entwickelt, dass sowohl Einsteiger als auch Nerds abholt. In unserem großen Ratespiel können Sie Ihr Wissen über den Traditionsverein aus Flingern testen. Machen Sie mit!

„Hausaufgaben sind in der Vergangenheit nicht gut gemacht worden“

Vielleicht rostet das Fortuna-Wissen da ein wenig ein. Möglicherweise bleibt nun aber (noch) mehr Zeit, um sich durch Fortunas Vereinschronik zu lesen. Wir haben ein Quiz entwickelt, dass sowohl Einsteiger als auch Nerds abholt. In unserem großen Fortuna-Ratespiel können Sie Ihr Wissen über den Traditionsverein aus Flingern testen.

Wann der Klub gegründet wurde, ist womöglich noch relativ einfach zu beantworten. Aber wissen Sie auch, wer Fortunas Trainer mit der längsten Amtszeit ist? In welchem Jahr wurden die Düsseldorfer eigentlich Deutscher Meister? Und wissen Sie noch, welcher Sponsor als erstes das Fortuna-Trikot zierte?

Nur vier der 14 Fragen in diesem Quiz rund um den Traditionsklub aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Zu gewinnen gibt es außer der Ehre zwar nichts – aber ist es nicht schon viel wert, mehr zu wissen als die Sitznachbarin in der Arena oder der Kumpel aus dem Fanklub? Testen Sie ihr Fortuna-Wissen! Und wie immer gilt: nicht schummeln.

