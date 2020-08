Was der Montag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Vor dem Trainingslager: Andre Hoffmann (re.) und Kevin Danso. Foto: Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Was sagt das Transferbarometer? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Die Spieler haben ihre Taschen gepackt. „So groß müssen sie ja diesmal nicht sein“, scherzt Abwehrchef Andre Hoffmann, denn das Trainingslager in den Niederlanden dauert ja nur von Montag bis Freitagabend. Die erste Übungseinheit ist für Montagnachmittag angesetzt; sie muss coronabedingt wie alle weiteren unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Deshalb hält der Verein den genauen Ort auch geheim.

Das ist auf dem Transfermarkt los Sportvorstand Uwe Klein ist weiterhin auf der Suche nach einem zweiten Linksverteidiger, einem Innenverteidiger, einem Außenstürmer und einem kreativen Kopf im Mittelfeld. „Zwei, drei starke Jungs brauchen wir schon noch“, sagt auch Hoffmann, auch wenn der 27-Jährige mit Blick auf die Saison zuversichtlich ist.

So ist es um das Personal bestellt Routinier Adam Bodzek laboriert an einer Muskelverletzung, fährt aber auf jeden Fall mit ins Trainingslager. Es fehlen noch die vier Akteure, die entweder positiv auf das Coronavirus getestet worden sind (Nana Ampomah und Dawid Kownacki), oder als Vorsichtsmaßnahme in häuslicher Quarantäne stecken (Emmanuel Iyoha, Kelvin Ofori).

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich unter anderem freuen: Fortuna ist der FC Bayern der Zweiten Liga – das glaubt zumindest Zweitliga-Legende Willi Landgraf. Und: Die Ankunft im Trainingslager – so lief Fortunas erste Einheit in den Niederlanden.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 24. August – an diesem Tag vor 35 Jahren zog Fortuna durch einen hart erkämpften 3:2-Erfolg nach Verlängerung beim Hamburger Oberligisten Altona 93 in die zweite Hauptrunde des DFB-Pokals ein. Vor 3894 Zuschauern in der Adolf-Jäger-Kampfbahn gelang dem Schweden Hasse Holmqvist, der die Düsseldorfer zuvor bereits 1:0 in Führung gebracht hatte, erst in der 89. Minute das 2:2, das sein Team in die Verlängerung rettete. Dort erzielte Torjäger Sven Demandt das entscheidende 3:2 (113.).

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Montag sind unsere Fortuna-Reporter Gianni Costa und Patrick Scherer im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wie sind für (fast) alles empfänglich - einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(jol)