„Es tut mir natürlich unheimlich leid für die fünf Jungs, die jetzt in der Quarantäne verweilen müssen“, so Rösler weiter. „Alle fünf haben in den letzten Wochen unheimlich hart gearbeitet und sich auf die Testspiele gefreut, in denen sie sich nun zeigen wollten. Wir werden die Jungs in jeglicher Hinsicht bestmöglich unterstützen.“