Wir tippen die Rest-Saison : Bei Borussia stehen die Zeichen auf Happy End

Foto: dpa/Marius Becker 10 Bilder Unsere Reporter tippen Borussias Endspurt

Mönchengladbach 43 Punkte hat Borussia auf dem Konto, 15 sind noch zu vergeben. Unsere Redaktion tippt die letzten Bundesliga-Spieltage und sagt, wo Gladbach landet. So viel sei verraten: Es sieht gut aus.

Borussias 4:0 gegen Frankfurt war ein Statement im Kampf um Europa. Mittwoch geht es bei 1899 Hoffenheim weiter, dann kommt Bielefeld, es geht zu den Bayern, gegen Stuttgart, das Saisonfinale ist in Bremen. Unsere Reporter haben getippt, wie es ausgeht. Tendenz: Happy End für Borussia. Ist der Pokalsieger für Europa qualifiziert, bringt Platz sechs die Europa League und Platz sieben die neue Europa Conference League. Ansonsten spielt nur der Sechste international.

Thomas Grulke Zehn Punkte aus den vergangenen vier Bundesligaspielen – das ist Borussias Bilanz in jüngster Zeit. Zehn Punkte wird auch die Ausbeute aus den restlichen fünf Ligapartien sein. Auf 53 Zähler käme Gladbach dann im Gesamtklassement – das genügt, um Bayer Leverkusen noch abzufangen und auf den sechsten Tabellenplatz zu klettern. Denn während auf Leverkusen noch ein hartes Restprogramm mit Spielen gegen München, Dortmund und Frankfurt wartet, stehen vier der fünf Gladbacher Gegner in der unteren Tabellenhälfte.

Die Borussen bestätigen ihre gute Form in den kommenden Tagen und halten sich gegen Hoffenheim und Bielefeld (jeweils 2:0) schadlos. Beide Gegner haben sich zuletzt zwar stabiler in der Defensive präsentiert, doch Borussia hat ihre Torflaute aus dem Februar längst beendet und wird Mittel und Wege finden, um die gegnerischen Abwehrriegel zu knacken. Die Gladbacher werden im Anschluss zwar nicht durchmarschieren, eine knappe Niederlage (1:2) bei den Bayern sowie ein 2:2 daheim gegen den VfB Stuttgart werden sich in der Tabelle aber nicht nachteilig auswirken: Vor dem letzten Spieltag stehen Leverkusen und Borussia punktgleich auf den Rängen sechs und sieben. Da Bayer aber nicht in Dortmund gewinnt und Gladbach in Bremen 3:1 siegt, gelingt zum Saisonfinale noch der Sprung auf den sechsten Rang.

Karsten Kellermann Vor dem Augsburg-Spiel gab es die persönliche Prognose für die letzten zehn Spiele. 18 bis 20 Punkte werden es noch, so war die Vermutung. Durch die Heimsiege gegen Freiburg und Frankfurt, die in der angenommenen Bilanz als Remis und Niederlage standen (dafür war ein Sieg in Augsburg eingepreist) ist Roses Team nun auf dem 20-Punkte-Kurs. Heißt: Auch die letzten fünf Spiele bringen zehn Punkte. Marco Rose hat den Borussen gelehrt, wie der Endspurt geht, siehe vergangene Saison. Deswegen gibt es auch die nötigen Siege bei 1899 Hoffenheim (2:1), gegen Bielefeld (3:0) und Stuttgart (2:0). Die Niederlage bei den Bayern (1:3) ist zu verschmerzen, am Ende reicht ein 1:1 bei Werder Bremen für Platz sechs mit 53 Punkten.

Leverkusen ist, wie vergangene Saison, der Verlierer im rheinischen Duell, dieses Mal um Rang sechs. Und wieder klaut ein Berliner Team (vergangene Saison war es Hertha, das Bayer besiegte) der Werkself die entscheidenden Punkte am vorletzten Spieltag: Union holt ein 1:1. Damit setzt sich Borussia ab und daher reicht der Punkt in Bremen bei der gleichzeitigen Niederlage von Leverkusen beim BVB. Bayer wird mit 50 Punkten Siebter. Wie in der ersten Rose-Saison schießt Gladbach mehr als 60 Tore (61).

Foto: dpa/Soeren Stache 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Hoffenheim aussehen

Jannik Sorgatz Torwart Tobias Sippel hat angekündigt, dass Borussia von Spieltag zu Spieltag klettern will in der Tabelle. In den vergangenen Wochen ging es von Platz zehn Schritt für Schritt nach oben, rauf auf Platz sieben, Gladbachs Lieblingsposition in dieser Saison. Am Mittwoch endet die Kletterpartie vorerst. Nicht weil Borussia in Hoffenheim patzt (sie gewinnt 3:0), sondern weil Leverkusen aktuell vier Punkte vor der Mannschaft von Marco Rose liegt. Die setzt dafür am Sonntag mit dem nächsten 3:0-Erfolg gegen Bielefeld zum Überholmanöver an, da Bayer sowohl in München als auch gegen Frankfurt nicht gewinnt.

Den einzigen Sieg im letzten Fünf-Spiele-Block feiert Leverkusen in Bremen, während Borussia bei den Bayern einen Punkt (1:1) holt. Vor den beiden finalen Partien liegt Leverkusen deshalb vor Gladbach, so bleibt es nach dem 33. Spieltag, wenn beide Unentschieden spielen (Borussia 2:2 gegen Stuttgart, Leverkusen gegen Union). Am letzten Spieltag in Bremen ziehen die Fohlen vorbei mit einem 3:0.