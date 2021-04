Nach Borussias 4:0 gegen Frankfurt : Rose und Hütter haben nun etwas gemeinsam

Der künftige und der aktuelle Gladbach-Trainer: Adi Hütter und Marco Rose. Foto: dpa/Marius Becker

Mönchengladbach Beide Serien setzten sich fort: Gladbachs Trainer Marco Rose kassierte gegen Eintracht Frankfurt erneut keine Niederlage, sein designierter Nachfolger Adi Hütter bleibt gegen Borussia sieglos. Und ein weiterer Fakt verbindet die Trainer.

Dass der Fußball-Lehrer Adi Hütter, bis zum 30. Juni noch angestellt beim Champions-League-Kandidaten Eintracht Frankfurt, am Samstag zu dem Schluss kam, dass „Borussia Mönchengladbach eine gute Mannschaft hat“, überrascht nicht. Schließlich hat sich der 51-Jährige unlängst entschieden, ab dem 1. Juli Trainer dieser Mannschaft zu sein. Beim 0:4 seiner aktuellen Anvertrauten gegen die zukünftigen lernte Hütter die Qualitäten der Gladbacher noch mal live und in Farbe kennen.

„Meine Mannschaft hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht“, befand derweil sein Kollege Marco Rose. Dessen Plan saß: Frankfurts Stärken sind Hartnäckigkeit und Präsenz, genau da setzte Gladbach an. Von Beginn an drangsalierten die Borussen den Gegner mit geschicktem Pressing und ließen die Eintracht „nicht in ihr grundsätzliches Spiel kommen“, wie Rose zufrieden feststellte. „Wir konnten nicht anschließen an das, was wir in den letzten Wochen gezeigt haben“, gab Hütter entsprechend zu.

Foto: dpa/Marius Becker 18 Bilder Borussia - Frankfurt: die Fohlen in der Einzelkritik

Für Gladbach war das 4:0 das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage (zehn Punkte), für Frankfurt war es die vierte Niederlage der Saison. Und für beide Trainer setzten sich die Serien gegen den jeweiligen Gegner fort. Rose bleibt in der Bundesliga von Eintracht Frankfurt unbesiegt, zehn Punkte und 14:6 Tore sammelte er ein. Hütter hingegen blieb auch im achten Spiel gegen Borussia sieglos (mit Young Boys Bern und Frankfurt), es gab die sechste Niederlage bei 10:27 Toren.

Was sich auch fortsetzte: Wie in den drei Spielen zuvor war Gladbach gegen Frankfurt ein Spektakel. Wenn sich Rose und Hütter maßen, gab es im Schnitt fünf Tore und drumherum viel Action. So deutlich wie dieses Mal war es bislang aber nicht. Doch war das Ergebnis verdient, weil Gladbach nicht nur 21 Torschüsse produzierte, sondern in Sachen Effektivität sogar überperformte: 2,95 „Expected Goals“, also zu erwartende Tore aufgrund der Qualität der Chancen, brachten vier Treffer. Die Eintracht kam auf einen Wert von 0,61, nur beim 0:5 bei den Bayern in der Hinrunde war der niedriger in dieser Saison (0,43). Das spricht dafür, dass Gladbach nicht nur nach vorn, sondern auch defensiv ein starkes Spiel machte.

Foto: dpa/Arne Dedert 27 Bilder Alle Bundesliga-Trainer von Borussia Mönchengladbach

„Die Frankfurter konnten nur selten das machen, was sie sonst auszeichnet: Tempo aufnehmen und kombinieren. Wir haben die Räume geschlossen, die Passwege zugestellt und die tiefen Läufe gut aufgenommen. Dazu waren wir in der eigenen Box sehr präsent“, fasste Rose zusammen.

Der eine oder andere Fan vermutete, dass ein bisschen auch ein Vorspielen für den neuen Trainer war bei den Borussen. Möglich, doch vor allem geht es ihnen darum, mit dem aktuellen Trainer noch einen Europa-Rang zu erreichen. Den siebten Platz, der theoretisch in die Europa Conference League führen kann, wenn der Pokalsieger mindestens Fünfter ist, haben die Gladbacher vorerst erobert. „Aber wir haben noch nichts erreicht. Wir wollen am Mittwoch bei 1899 Hoffenheim nachlegen“, sagte Rose.

Derweil wurde Hütter mit der These konfrontiert, ob die Bekanntgabe seines Wechsels mitten im Champions-League-Rennen einen Einbruch seines Teams nach sich ziehen könne. Wie in Gladbach, wo die Borussen nach Roses Offenbarung sieben Pflichtspiele in Folge verloren. „Dass die Niederlage mit dem Fakt zu tun hat, dass ich nach der Saison zur Borussia wechsele, ist mir zu billig. Wir müssen das Spiel jetzt abhaken und den Mund abputzen, denn am Dienstag steht das nächste wichtige Spiel auf dem Programm“, sagte Hütter aber.