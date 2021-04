Borussia-Stürmer aus der Schweiz : Darum ist Embolos Saison zweigeteilt

Mönchengladbach Seit seinem nächtlichen Ausflug nach Essen spielt Breel Embolo deutlich weniger als zuvor. Jetzt gibt es Gerüchte, er sei beim AC Mailand im Gespräch.

Matthias Ginter weiß, was sich gehört. Als Breel Embolo, der beim 4:0 der Borussen gegen Eintracht Frankfurt 78 Minuten lang außer Dienst war, aufs Feld kam, gab der Abwehrchef die grüne Binde, die er bislang am Arm getragen hatte, an den Stürmer weiter. Weil der etatmäßige Kapitän Lars Stindl verletzt und sein Stellvertreter Yann Sommer gesperrt ist, ist Embolo an der Reihe – wenn er spielt.

Was das angeht, ist Embolos Saison sozusagen zweigeteilt: in die Zeit vor seinem Ausflug nach Essen in der Nacht nach dem 2:2 beim VfB Stuttgart am 16. Januar und danach. In 16 von 24 Spielen gehörte er zuvor zur Startelf, danach war das nur noch dreimal in 17 Spielen der Fall. Der Zusammenhang zwischen dem Ereignis, für das er wegen seiner Coronaverstöße nachträglich 8400 Euro an die Stadt Essen sowie eine sechsstellige Vereinsstrafe zahlen musste, und seiner Präsenz im Borussen-Team sind zumindest zeitlich auffällig miteinander verknüpft. Seither steht Embolo im Abseits.