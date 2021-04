Erst in Wuppertal, nun gegen Ahlen : Die beiden 1:0-Siege der Gladbacher U23 haben Parallelen

Fußball-Regionalliga Nach dem 1:0 beim Wuppertaler SV gab es nun einen 1:0-Erfolg gegen Ahlen. Torschütze Julian Niehues traf wie im Spiel zuvor Famana Quizera aus der Distanz. Was sonst noch anders ist als in den neun sieglosen Spielen vor dieser Wochen.

In einem Punkt glichen sich die Bilder am Mittwoch und am Samstag bei Borussias U23. Jeweils fand ein Distanzschuss sein Ziel. Und in beiden Partien reichte das, um nach der langen Durststrecke zuvor jeweils wieder drei Zähler auf die Habenseite zu bekommen. Dem 1:0 beim Wuppertaler SV folgte im Heimspiel auch gegen den Vorletzten Rot Weiss Ahlen ein 1:0 für die Borussen.

In den ersten Minuten wirkte es, als könnten die Gladbacher den Schwung des Sieges nach neun erfolglosen Partien vom Mittwoch in Wuppertal mitnehmen, doch das ließ dann zu schnell nach. Vor allem zwischen der 10. und 30. Minute hatte der Vorletzte der Tabelle deutlich zu viel Ballbesitz, und hätte in Führung gehen können, wenn er dabei von zwei, drei Situationen zumindest eine besser ausgespielt hätte. In Führung ging dennoch Borussia, diesmal aber 50 Minuten früher als in Wuppertal. Von der rechten Außenbahn aus fasste sich Julian Niehues ein Herz und zog ab, ließ Keeper Bernd Schipmann keine Chance (38.).