Nachfolger steht fest : Borussia trennt sich von U23-Trainer Vogel

Heiko Vogel ist nicht mehr Trainer der U23 von Borussia Mönchengladbach. Foto: Heiko van der Velden

Exklusiv Mönchengladbach Auch die U23 von Borussia Mönchengladbach bekommt einen neuen Cheftrainer. Nach Informationen unserer Redaktion gehen der Verein und Heiko Vogel getrennte Wege. Bei der Suche nach einem Nachfolger setzt der Klub auf eine interne Lösung.

Das Horror-Szenario hat die U23 von Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende gerade eben noch verhindert. Das 0:0 gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf am letzten Spieltag reichte, um den Klassenerhalt zu sichern, nachdem die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel in den Wochen zuvor nicht die nötigen Punkte eingefahren hatte, um in der Regionalliga West dem Abstiegskampf vorzeitig zu entkommen.

Aus einer Saison mit 19 Niederlagen in 38 Partien hat Borussia Mönchengladbach nach Informationen unserer Redaktion nun Konsequenzen gezogen und Trainer Heiko Vogel ein Jahr vor dessen Vertragsende freigestellt. Eine offizielle Bestätigung durch den Klub steht noch aus.

Vogel war im Sommer 2020 gekommen, nachdem er 2019 sein Trainer-Engagement beim KFC Uerdingen beendet hatte. Seitdem coachte er die Borussen in 78 Pflichtspielen, holte im Schnitt allerdings nur 1,26 Punkte. Nachdem Vogel mit seiner Mannschaft die Saison 2020/21 noch auf Platz elf abgeschlossen hatte, folgte in diesem Jahr der Absturz in prekäre Tabellenregionen.

Für Vogel und seine Mannschaft war es ein komplizierte Saison, in der es zwischenzeitlich sieben Niederlagen in Folge setzte. Insbesondere ein Torjäger fehlte dem Team, Zugang Steffen Meuer erzielte mit neun Treffern die meisten, dahinter folgte Torben Müsel mit acht Toren, der Vogel in der Rückrunde aufgrund seiner Leihe zur KAS Eupen allerdings nicht mehr zur Verfügung stand. Überhaupt waren die Profi-Verstärkungen, auf die die Vogel in der vergangenen Saison zurückgreifen konnte, rar.

Im Winter wurde in Joshua Holtby ein Leader verpflichtet, der Borussias U23 auf Anhieb guttat, von denen es aber insgesamt zu wenige in der Mannschaft gibt. Mitten im Abstiegskampf mussten die Borussen im Februar den tragischen Tod ihres Mitspielers Jordi Bongard verkraften, der bei einem Autounfall ums Leben kam.

Wer Vogels Nachfolge antritt, steht bereits fest: Eugen Polanski, der im vergangenen Herbst erst die U17 übernommen hatte und gerade für die kommende Spielzeit zum U19-Trainer befördert worden war, wird ab sofort das Sagen in der U23 haben. Polanski ist damit binnen kurzer Zeit vom Trainer für den Übergang zum Profibereich zum U23-Cheftrainer aufgestiegen. Ein Schritt, der nicht sonderlich überrascht, hält Sportdirektor Roland Virkus doch große Stücke auf Polanski.

„Er ist im positiven Sinne besessen und total ehrgeizig. Er will etwas erreichen. Er ist ein großes Trainer-Talent, ein Treiber. Er ist nah dran an den Jungs und hat selbst unter den besten Trainern gearbeitet: Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Marco Rose und Adi Hütter. Besser geht es nicht“, hatte Virkus im Interview mit unserer Redaktion im Dezember 2021 gesagt.