Borussias Betreuer Rolf Hülswitt : Stindls Ball für den „General“ zum Abschied nach 37 Jahren

Mönchengladbach Beim 5:1 gegen Hoffenheim gab es Blumen, einen Ball und viel Beifall für Rolf Hülswitt. Der Betreuer geht nach 37 Jahren bei Borussia Mönchengladbach in Ruhestand. Die Spieler schickten nun auch einen Video-Gruß mit vielen anerkennenden Worten.

Ein typischer Gesichtsausdruck von Rolf Hülswitt? Knurrig. Ernst. Streng. Genervt. Alles zusammen irgendwie. Dass man den Mann, der seit 1985 bei Borussia war und nun am Samstag mit Blumen, einer Bilder-Kollage und viel Beifall in den Ruhestand verabschiedet wurde, „General“ nennt, hat zum einem mit seiner Bundeswehr-Vergangenheit zu tun, zum anderen aber auch mit seinem Tonfall. Der klingt oft nach Ansage.

Doch unter der etwas griesgmänigen Oberfläche sitzt der Schalk, und der blitzt immer wieder durch bei Hüslwitt. Ja, dieser Mann wäre eine Ideale Ergänzung zur Walldorf and Stadler, den beiden Meckerfritzen aus der Muppetshow.

Zeugwart und Betreuer war er bei Borussia, und hat als solcher viele, viele Borussen-Generationen kommen und gehen sehen. „Als du angefangen hast, war ich noch gar nicht auf der Welt“, sagt Torwart Yann Sommer in einem kleinen Video, das die Borussen Hülswitt zum Abschied gewidmet haben. Da senden viele Spieler persönliche Grüße an Hülswitt.

Dass die Grüße von Herzen kommen, zeigte sich am Samstag beim 5:1 gegen 1899 Hoffenheim. Als Kapitän Lars Stindl das 1:1 erzielt hatte, schnappte er sich den Ball, winkte die Kollegen zusammen und machte sich mit dem Spielgerät unter dem Arm auf den Weg zur Bank. Dort bekam Hülswitt die Kugel überreicht, um kurz darauf in einer Traube von Borussen zu versinken. So war es auch nach Breel Embolos Tor zum 4:1. Hülswitt war merklich gerührt, als er später mit seinem Ball auf der Ersatzbank saß. „Ihr seid verrückt“, sagte er den Profis.