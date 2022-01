Unfall mit Kramer : Sippel muss das Borussia-Training nach Zusammenprall abbrechen

Christoph Kramer (l.) und Tobias Sippel liegen nach ihrem Zusammenprall am Boden. Foto: Dirk Paeffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach 20 Feldspieler standen Gladbach-Trainer Adi Hütter am Donnerstag zur Verfügung, auch Jordan Beyer war wieder mit dabei. Ein Trainingsunfall zwischen Christoph Kramer und Tobias Sippel sorgte aber dafür, dass der Ersatztorwart vorzeitig in die Kabine transportiert werden musste.

Da konnte sich Fabian Otte strecken, wie er wollte, er hatte keine Chance, die beiden Bälle abzuwehren. Gleich zweimal binnen wenigen Minuten gelang Alassane Plea am Donnerstag im Training das Kunststück, den Ball mit dem Innenrist flach ins lange Eck zu schlenzen – eine seiner Stärken, die er in dieser Saison bislang zu selten im Wettkampf gezeigt hat.

Auch Tobias Sippel hätte wohl keinen der Schüsse pariert. Dass er zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr im Tor stand und Torwarttrainer Otte seine Position einnahm, lag an einer Szene, die sich während des Abschlussspiels ereignet hatte. Christoph Kramer , der seit Dienstag wieder im Mannschaftstraining dabei ist, und Sippel wollten gleichzeitig einen Ball kurz vor dem Tor erreichen und prallten dann so unglücklich zusammen, dass Sippel die Einheit abbrechen musste.

Borussias Ersatztorhüter blieb liegen und musste schließlich abtransportiert werden. Dabei hielt sich Sippel die Hand vor die Rippen und hatte offenbar große Schmerzen. Auch Kramer blieb zunächst liegen, konnte dann aber weitermachen, während Sippel zu weiteren Untersuchungen in die Kabine gebracht wurde. Es war die auffälligste Szene, die eine Handvoll tapferer Trainingszuschauer bei Dauerregen am Borussia-Park beobachten konnten.

20 Feldspieler hatte Trainer Adi Hütter zur Verfügung. Im Gegensatz zur letzten öffentlichen Einheit am Dienstag waren Nico Elvedi, Breel Embolo, Marcus Thuram und Jonas Hofmann wieder dabei, auch Jordan Beyer konnte nach seiner Muskelverletzung wieder mit der Mannschaft trainieren. Mamadou Doucouré hingegen kam nicht mit raus auf den Platz, ebenso wenig wie Ramy Bensebaini, den Doucouré nach dessen Afrika-Cup-Reise am Mittwoch herzlich umarmt hatte. Somit ist Lars Stindl (Innenbandriss im Knie) derzeit der einzige Borusse, auf den Hütter am 5. Februar (15.30 Uhr) bei Arminia Bielefeld sicher verzichten muss.