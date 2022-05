Borussias Gegner in „Topverfassung“ : Was RB Leipzig Gladbach spielerisch voraus hat

Mönchengladbach RB Leipzig hat unter Domenico Tedesco eine gute Mischung aus Ballbesitz- und Pressingfußball gefunden, Borussia Mönchengladbach ist mit Adi Hütter noch auf der Suche genau danach. Montagabend treffen sich beide Teams im Borussia-Park.

Adi Hütter hat eine genaue Vorstellung des Fußballs, den er bei Borussia Mönchengladbach spielen lassen will. Aktiv soll sein Team sein, aggressiv, aber es soll auch wissen, wie es mit dem Ball umgeht, wenn es ihn hat. Letzteres war früher eine Spezialität der Gladbacher. Das hat unter anderem Domenico Tedesco zu spüren bekommen. Er war noch Trainer von Schalke 04 und Gladbach gerade im Flow in der Saison 2018/19 unter Dieter Hecking, Hütters Vor-Vorgänger. 62 Pässe spielten die Gladbacher, bevor Florian Neuhaus den Ball zum 2:0 der Borussen ins Tor schoss auf Schalke, das zwei Minuten und 45 Sekunden nicht am Ball war. Die Liga staunte.

Aktuell staunt die Liga über Tedesco. Nach seiner Zeit bei Spartak Moskau ist er nun Trainer bei RB Leipzig und fordert mit seinem Team am Montag (20.30 Uhr, Dazn) die Gladbacher im Borussia-Park heraus. Tedesco hat den Sachsen geholfen aus der Schaffenskrise, die sie unter Jesse Marsch ereilte. Der wollte wieder originalen RB-Fußball spielen lassen mit radikalem Pressing ganz weit vorn. Dabei hatte sein Vorgänger Julian Nagelsmann das Team schon weiterentwickelt und ihm beigebracht mit dem Ball etwas anzufangen. Tedesco hat das wieder aufgegriffen.

Genau genommen spielen die Leipziger nahezu das, was Gladbach gern spielen würde. Eine erfolgreiche Mischung des herkömmlichen RB-Stils mit viel Druck auf den Gegner und Ball-Passagen, in denen man den Gegner zurechtlegt und ausspielt. Marco Rose sollte Borussia um den RB-Part erweitern, doch blieb das Projekt stecken, auch Hütter hat noch nicht die pasende Melange gefunden. Man kann die Ansätze ganz im Osten und tief im Westen, Ballbesitz mit Pressing-Fußball zu mischen, so zusammenfassen: RB hat den Gladbach-Fußball integriert, während Borussia noch im Versuchsstatus ist, was den RB-Fußball angeht, und eigene Stärken ein wenig aus den Augen verloren hat.

Wie RB-Fußball in Reinkultur geht, weiß Hütter, er war selbst Meistertrainer in Salzburg. „Ich finde aber, dass das frühere RB-Spiel bei Leipzig eigentlich gar nicht mehr zu sehen ist. Die Leipziger stehen mittlerweile schon ein bisschen tiefer, können aber auch, wenn es sein muss, hoch anlaufen, weil sie das noch im Blut haben“, sagte Hütter. Tedesco, der Schalke 2018 mit einem robusten Defensiv-Konzept zum Vizemeister machte, hat RB stabilisiert und setzt auf dem Weg nach vorn auf viel Spielkultur. „Leipzig hat eine gute Mannschaft, die ziemlich alles kann und in der Rückrunde zu den besten Teams der Liga zählt“, sagte Hütter.

Dass RB dank der freundlichen Unterstützung eines österreichischen Getränkekonzerns einen hochbegabten Kader hat, ist das eine, daraus aber ein funktionierendes Team zu machen, das andere. Tedesco steht mir seiner Mannschaft im Pokalfinale und vor dem Einzug ins Europa-League-Endspiel, zudem kämpft RB mit Leverkusen und Freiburg um die Champions-League-Plätze in der Liga. Gladbach hingegen hatte im eigenen Stadion bemerkenswerte Ergebnisse gegen die Bayern (5:0 im Pokal) und den BVB (1:0), ansonsten „bin ich mit meiner ersten Saison nicht zufrieden“, gab Hütter im Vorfeld des Leipzig-Spiels zu.

Er hat den Ehrgeiz, sein Borussia-Projekt im zweiten Anlauf hinzukriegen, die Anfrage des Österreichischen Fußballverbandes, das Nationalteam zu übernehmen, schlug Hütter aus. Aktuell ist er mit Sportdirektor Roland Virkus damit beschäftigt, das Team für die neue Saison zu planen. Den Job in Österreich hat der Vordenker des RB-Fußballs bekommen: Ralf Rangnick.

Mit dem arbeitete Hütter bei RB in Salzburg in der Saison 2014/15 zusammen, er war Trainer, Rangnick Sportdirektor. Hütter kam als Ballbesitztrainer, lernte dort die Idee vom Gegenpressing kennen und passte sein Spiel an. Er verließ Leipzig, weil ihm der Ansatz dort zu radikal war unter Rangnick.

Der ist indes, das hat er oft erzählt, inspiriert vom Fußball der legendären Gladbacher Fohlen-Elf. Deren Trainer Hennes Weisweiler setzte schon in der 1970er Jahren auf wesentliche Elemente des aktuell angesagten Spiels: Geschwindigkeit, hohe Laufbereitschaft, sogar Pressing-Momente. Nun ja, und was mit dem Ball Gutes zu tun ist, das wussten Netzer und Co. sowieso.