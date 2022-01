Feintuning der Dreierkette : Kleiner Tausch bei Borussia soll mehr Stabilität bringen

Mönchengladbach Gegen Union Berlin war ein Detail mitentscheidend dafür, dass die Gladbacher sich trotz der 1:2-Niederlage in der Defensive deutlich stabiler präsentierten als zuletzt. Trainer Adi Hütter erklärte seine Änderung, die Nico Elvedi und Marvin Friedrich betraf, nach der Partie.

Zwischen dem Abpfiff und den Interviews hatte Nico Elvedi am vergangenen Samstag schon die Möglichkeit genutzt, sich den Siegtreffer von Union Berlins Max Kruse in der Wiederholung anzuschauen. „Das ist ein schlechtes Stellungsspiel von uns, so kannst du es nicht verteidigen“, sagte Elvedi nach dem 1:2 und dem Studium der Videobilder. Zwar stimmte die Zuteilung der Borussen im Strafraum, den Rückraum hatten Manu Koné und Stefan Lainer aber völlig außer Acht gelassen. Lainer ließ so Passgeber Nico Gießelmann aus den Augen und Patrick Herrmann, der kurz zuvor für Jonas Hofmann in die Partie gekommen war, orientierte sich nach Außen, statt die Lücke in der Mitte zu schließen, um den Passweg zuzustellen.