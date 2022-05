Ein Sieg in elf Duellen : Gladbach jagt Nummer zwei ohne den einzigen Leipzig-Besieger

Mönchengladbach Im ersten Montagsspiel seit April 2008 hat Borussia Mönchengladbach ihren größten Bundesliga-Angstgegner zu Gast. Gelingt Gladbach der zweite Sieg, teilt sich RB Leipzig den Titel jedoch mit einem anderen Klub.

Gegen alle anderen Klubs konnte Gladbach mindestens 25 Prozent aller Partien für sich entscheiden, seit Januar zählt dazu sogar der FC Bayern (27 Siege in 108 Spielen). Nur jedes vierte gewann Borussia auch gegen die SG Wattenscheid (2 von 8) und die Stuttgarter Kickers (1 von 4), beide sind mittlerweile in der sportlichen Versenkung verschwunden. Gegen die TSG Hoffenheim gab es bislang sieben Siege in 27 Spielen, folgt am letzten Spieltag kein weiterer, zählt Hoffenheim fortan auch zum 25-Prozent-Klub.