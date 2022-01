„Er wäre nicht einsatzfähig gewesen“ : Wie Borussias Trainer das Kader-Comeback von Doucouré einstuft

Mönchengladbach Nach eineinhalb Jahren stand Mamadou Doucouré, der bei Borussia Mönchengladbach eine lange Leidenszeit hinter sich hat, gegen Union Berlin im Kader. Trainer Adi Hütter erklärte im Anschluss, wie er die Überraschung verstanden wissen will.

Der lange Ball segelt über das halbe Feld. Florian Neuhaus sieht den Diagonalpass auf sich zukommen und entschließt sich im Strafraum zur Direktabnahme, der Ball rutscht ihm über den Fuß und trudelt neben dem Tor von Yann Sommer ins Aus. Dabei hätte der punktgenaue Pass einen Torerfolg verdient gehabt. Der Absender heißt Mamadou Doucouré , der Neuhaus am Dienstag im Training gekonnt in Szene setzte.

„Ich wollte ihm diese Motivation geben für die Zukunft. Wenn man so viele Rückschläge erleidet, war es mir wichtig, dass er mal wieder dabei war“, sagte Hütter, der Doucouré in der Rückrunde noch häufiger in den Kader berufen könnte, wenn andere Borussen verletzungsbedingt ausfallen. In Hannes Wolf (Leihe zu Swansea City) und Torben Müsel (Leihe zur KAS Eupen) haben den Klub zudem in dieser Transferperiode schon zwei Spieler verlassen, die vor Doucouré einen Kaderplatz bekommen hätten.