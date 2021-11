Denkwürdige Spiele der Borussia : Das sind die besten Leistungen im Borussia-Park aus Sicht der RP-Leser

Köpfte im Januar dieses Jahres zum 4:2 gegen Dortmund ein: Marcus Thuram. Foto: dpa/Martin Meissner

Mönchengladbach Vor wenigen Tagen hatten wir gefragt, welche Leistungen der Gladbacher im 2004 eröffneten Borussia-Park für unsere Leser die besten waren. Hier kommt eine Zusammenfassung der eingegangenen Antworten.

Die 5:0-Gala im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München war Ende Oktober ein spielerisches Glanzlicht, wie es Gladbachs Fans von ihrer Mannschaft im Borussia-Park so wohl noch nie gesehen hatte. Doch welche Spiele gehören darüber hinaus zu den besten Leistungen der Borussen in ihrem 2004 eröffneten Stadion? Diese Frage stellten die Borussia-Reporter den RP-Lesern in den vergangenen Tagen und verrieten ihre persönlichen Favoriten.

Die Bundesligasiege in der Saison 2011/12 unter Lucien Favre gegen Bremen (5:0) und den FC Schalke 04 (3:0) kamen dabei mehrmals vor, auch das 3:1 gegen die Bayern 2015 unter André Schubert sowie die Champions-League-Spiele gegen den FC Sevilla (4:2) und den FC Barcelona (1:2). Doch die RP-Leser erinnerten in den Zusendungen ihrer eigenen Favoritenliste noch an einige andere Heimspiele der vergangenen 17 Jahre. Hier eine kleine Zusammenfassung.

RP-Leser Theo Franken fehlte in der bisherigen Auflistung vor allem das 4:2 im September 2015 gegen den FC Augsburg – nur wenige Tage, nachdem Favre sein Amt in Gladbach niedergelegt und Schubert dafür übernommen hatte. Schon nach 21 Minuten führte eine wie entfesselt aufspielende Borussia gegen den FCA 4:0. „Das war eine der besten Halbzeiten, die ich in 48 Jahren bei der Borussia gesehen habe“, schrieb Franken.

Auch Matthias Vollmer führt jenes wichtige 4:2 nach fünf Niederlagen zum Saisonauftakt 15/16 in seiner Liste, für ihn gehören aber grundsätzlich auch viele der bisherigen Champions-League-Heimspiele zu den spielstärksten Leistungen im Borussia-Park, etwa das allererste gegen Manchester City (1:2) oder das 2:2 gegen Real Madrid sowie das 4:0 gegen Schachtar Donezk aus der vergangenen Saison.

Sowohl Ingo Gerhards als auch Christian Gehlen richten den Blick mit ihrer Favoritenliste auch auf die Zeit vor Favres Einstieg im Februar 2011. So erinnern beide an das 4:3 gegen Eintracht Frankfurt im Dezember 2005, als Borussia einen 0:2-Rückstand noch in einen Sieg drehte, sowie an das 5:3-Spektakel 2009 gegen Hannover 96, bei dem den Gästen gleich drei Eigentore unterliefen.

Gehlen würdigt indes auch ein Spiel, das noch gar nicht so lange zurückliegt und in die Amtszeit Marco Roses fällt: das 4:2 gegen Borussia Dortmund zu Beginn dieses Jahres. „Beim ersten Sieg über den BVB seit gefühlt 20 Jahren machte besonders die erste Halbzeit Werbung für den Fußball – leider vor Geisterspielkulisse. Erling Haaland drehte die 1:0-Führung der Borussia innerhalb von sechs Minuten, dann drehte Borussia das Spiel wieder zurück. Ein Hin und Her auf ganz hohem Niveau“, schrieb uns Gehlen.

Dass sich die Würdigung der reinen fußballerischen Leistung auch nicht immer abkoppeln lässt von der Gefühlslage, die das jeweilige Spiel erzeugte, verdeutlicht keine Partie so sehr wie das in letzter Sekunde gewonnene Hinspiel in der Relegation 2011. Das 1:0 gegen Bochum ist auf jeden Fall in den Listen der meisten RP-Leser zu finden – auch bei Thomas Geraets, der in dieser Kategorie noch ein anderes Beispiel aus der Frühzeit des Borussia-Parks parat hat: das 3:1 gegen Werder Bremen im September 2004. „Mein erster Heimsieg im neuen Stadion, die erste sehr gute Stimmung“, schrieb Geraets.

(togr)