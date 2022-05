DFL veröffentlicht Finanzkennzahlen : Wie Borussia im Ligavergleich durchs Corona-Jahr 2021 gekommen ist

Mönchengladbach Kurz vor der Mitgliederversammlung ist bereits ersichtlich, wie hoch Borussia Mönchengladbachs Verlust im abgelaufenen Geschäftsjahr war. Das Eigenkapital schrumpft, die Personalkosten sind nach dem Rekord 2020 gesunken.

Sein Mantra, dass Borussia Mönchengladbach „nicht reich, aber gesund“ sei, wird Stephan Schippers mit großer Wahrscheinlichkeit auch auf der Mitgliederversammlung am Montag im Borussia-Park wiederholen. Wenn der Geschäftsführer auf der Bühne vor der Südkurve über die Finanzen des Vereins referiert, geht es nicht wie oftmals in der Vergangenheit um Rekorde, sondern um einen abgemilderten Absturz. 14,6 Millionen Euro Verlust – diese Zahl ist vorab schon bekannt geworden, weil die Deutsche Fußball-Liga (DFL) zum vierten Mal die Finanzkennzahlen der Bundesligisten veröffentlicht hat.

„Die Bilanz wird ähnlich sein, wir kommen damit in beiden Geschäftsjahren, im Vergleich zum Rekordjahr 2019, jeweils auf Umsatzeinbußen von 50 Millionen Euro, die wir zum Glück zu etwa zwei Dritteln auffangen konnten. Es bleiben in Summe 34 Millionen Euro als negatives Ergebnis aus zwei Jahren Corona“, hatte Schippers im Februar im Interview mit unserer Redaktion angekündigt. Tatsächlich sind es nach dem Minus von 16,8 Millionen im Geschäftsjahr 2020 nun sogar nur 31,2 Millionen. Deutung: Es hätte alles noch schlimmer kommen können. 2019 hatte Borussia noch mit einem Plus von 12,2 Millionen abgeschlossen.

Größer als bei Gladbach ist das Minus noch beim 1. FC Köln und beim FC Schalke 04, eigentlich auch bei 1899 Hoffenheim und beim VfL Wolfsburg, dort gleichen jedoch Mäzen Dietmar Hopp und der Mutterkonzern die Verluste aus. Gleiches gilt für Bayer 04 Leverkusen , der „Werksklub“ landete ebenfalls deutlich in den roten Zahlen. Im Gegenzug werden allerdings auch Gewinne abgeführt in guten Jahren.

Borussias Personalkosten hatten 2020, auch wegen der hohen Prämienzahlungen im Zuge der Champions-League-Qualifikation, ihr Rekordniveau von 104,3 Millionen Euro erreicht. Mit 98,9 Millionen sind nun die Zahlen aus dem Vor-Pandemie-Jahr 2019 wieder erreicht. 2018 hatte der Klub noch lediglich 82,9 Millionen an Gehältern gezahlt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr belegte Gladbach im Liga-Vergleich damit den sechsten Platz hinter Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen und Wolfsburg, knapp vor Frankfurt und Hertha. Die Europapokal-Qualifikanten aus Freiburg (53 Mio.) und Union Berlin (40,1) zählen in Sachen Effizienz zu den großen Gewinnern.

Obwohl in der zweiten Jahreshälfte 2021 wieder knapp 50.000 Zuschauer in den Borussia-Park durften, kamen aufgrund der Geisterspiele in der ersten Jahreshälfte insgesamt rund 800.000 weniger als in vergleichbaren Zeiten ohne Corona. Allein hier betragen die Umsatzeinbußen mehr als 20 Millionen Euro. Zudem herrschte erst Ende Mai 2021 wieder langsam Betrieb im Borussia-Park, nachdem Gastronomie, Fanshop, Hotel und Museum monatelang im Lockdown geschlossen hatten. Erschwerend hinzu kam die Tatsache, dass der Verein weder 2020 noch 2021 nennenswerte Transfereinnahmen erwirtschaftete.