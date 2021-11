„Der erste Klub ist ein Meilenstein“ : Das sind die Heimatvereine der 28 Borussia-Profis

Mönchengladbach Wo haben die Karrieren der Profis von Borussia Mönchengladbach ihren Ursprung? Christoph Kramer erinnert sich bis heute gerne an die Anfangszeit und seine erste Trainerin beim BV Gräfrath zurück. Ein Blick auf die fußballerischen Wurzeln aller Borussen.

„Viele Leute glauben vielleicht, bei einem Profi ist es egal, bei welchem kleinen Verein er zunächst war. Dabei ist der erste Klub ein wirklicher Meilenstein auf dem Weg, denn er ist dafür da, dir den Spaß am Fußball zu lehren“, sagt Kramer im Gespräch mit unserer Redaktion. „Und wenn das beim ersten Verein nicht der Fall ist, dann spielst du danach kein Fußball mehr, weil es keinen Spaß macht“, ist sich Kramer sicher. An die Zeit in Gräfrath denkt der 30-Jährige noch heute gerne zurück. „Mir hat es beim BV Gräfrath sehr viel Spaß gemacht. Es war ein tolles Umfeld, ich bin da jeden Tag einfach gerne hingegangen. Und zu meiner ersten Trainerin Monika Heidrich habe ich auch jetzt noch ab und an Kontakt“, so Kramer.