Gladbachs Abwehrspieler : Nico Elvedi ist bereits zurück auf dem Platz

Mönchengladbach Borussias Innenverteidiger Nico Elvedi hatte sich vor knapp zwei Wochen in Mainz eine Bandverletzung zugezogen. Am Mittwoch war er erstmals wieder für eine individuelle Einheit auf dem Platz. Die Personalsorgen für das Spiel gegen Fürth wird er aber nicht verringern können.

Die wenigen Fans, die am Mittwochvormittag zum Borussia-Park kamen, um das letzte öffentliche Training vor dem Bundesligaspiel am Samstag gegen die SpVgg Greuther Fürth zu sehen, bekamen nicht die gesamte Mannschaft zu Gesicht – wohl aber einen Spieler, mit dem sie wahrscheinlich nicht gerechnet hätten: Nico Elvedi kam mit Athletiktrainer Jonas Rath für eine individuelle Einheit auf den Platz. Der Schweizer Nationalspieler war vor knapp zwei Wochen im letzten Spiel vor der Länderspielpause beim FSV Mainz 05 verletzungsbedingt frühzeitig ausgewechselt worden, er fehlte seitdem wegen einer Bandverletzung der Gelenkkapsel in Höhe der Fußwurzel.