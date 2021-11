Nun gegen Wuppertal : Auf Borussias personalgeschwächte U23 warten schwere Aufgaben

Mönchengladbach Zunächst der Tabellendritte Wuppertal, dann der Zweite Preußen Münster – das Programm für Borussias kriselnde Zweitvertretung ist hart. Das Team ist derzeit auch von den Personalsorgen zweier anderer Gladbacher Mannschaften betroffen.

Die vergangenen Wochen haben Borussias U23 die Bilanz in der Regionalliga West ordentlich verhagelt. Das 0:1 beim SV Straelen, bei dem ausgerechnet Ex-Borusse Gianluca Rizzo traf, war bereits die fünfte Niederlage in Serie. Davor hatte es vier Siege in Folge gegeben, und die Borussen waren in der Tat auf dem Sprung ins obere Tabellendrittel.