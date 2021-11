Gladbach-Reporter über beste Leistungen im Borussia-Park : Von Bremen über Bern und Barca bis zu den Bayern

Mönchengladbach Am Dienstag baten wir Sie um Ihre Einschätzung: Wann spielten die Fohlen im Borussia-Park am besten? Nun verraten die Borussia-Reporter der RP, welche Spiele seit 2004 sie favorisieren.

Es ist keine einfache Aufgabe, die besten Leistungen der Borussia aus mehr als 17 Jahren seit der Eröffnung des Borussia-Parks auszuwählen. Vor allem ist es aber eine höchst subjektive Einschätzung. Entsprechend gehen auch die Meinungen der Borussia-Reporter nach den besten Spielen der Gladbacher in ihrem 2004 eröffneten Stadion durchaus auseinander. Hier lesen Sie unsere Auswahl.

Jannik Sorgatz:

Sich der Frage, welche Leistung im Borussia-Park die beste war, per Ausschlussverfahren zu nähern, ist ein lohnenswerter Ansatz. So stehen gleich einmal sieben von 17 Jahren, die das Stadion inzwischen alt ist, zur Diskussion: Erreichte Borussia vor der Ära Lucien Favre überhaupt jemals das Niveau, das in der Dekade danach der Maßstab wurde?

Ein paar Feiertage gab es durchaus, auch mit sportlichen Glanzlichtern. Man landet dann bei Siegen wie dem 3:2 gegen Werder Bremen kurz nach dem Wiederaufstieg 2008, den Alexander Baumjohann mit seinem 60-Meter-Solo durch die Abwehr des Gegners krönte, der damals fußballerisch in Sphären unterwegs war, von denen Gladbach nicht einmal zu träumen wagte. Bremen war überhaupt in jener Zeit ein gern gesehener Gast, genau wie der FC Schalke. Bemerkenswert waren einige Erfolge, aber sportlich zum Niederknien? Selbst die lange Zeit einzigen beiden Bundesliga-Siege im Borussia-Park mit drei Toren Unterschied – jeweils 4:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern (2005) und den Hamburger SV (2009) – sind weit davon entfernt, einen Platz im Vereinsmuseum zu erhalten.

Die Niveauwende leitete im April 2011 das Derby-5:1 gegen den 1. FC Köln ein. Das 4:1 gegen den VfL Wolfsburg, mit dem Borussia im August jenes Jahres an die Tabellenspitze stürmte, näherte sich der Makellosigkeit an, das 5:0 gegen Werder im November muss gesetzt sein in einer Borussia-Park-Top-Ten. 331 Pflichtspiele hat Gladbach bislang übrigens im gar nicht mehr so neuen Stadion absolviert.

Die Benchmark war bis zur Gala gegen den FC Bayern am 27. Oktober das 3:0 gegen den FC Schalke, der am 11. Februar 2012 knapp vor Gladbach in der Tabelle stand, als er zum Spitzenspiel in den Borussia-Park kam. Das Tor zum 2:0 durch Mike Hanke hat wohl auch erst Konkurrenz bekommen durch das zum 2:0 gegen Bayern, wenn es darum geht, welcher Treffer am schönsten herausgespielt wurde. Gladbach hätte die Latte gegen Schalke noch höher legen können, aber nach dem dritten Tor in der 32. Minute war der Gegner erledigt und Borussia schaltete wenige Tage nach einem Pokalsieg bei Hertha BSC nach Verlängerung ein paar Gänge runter.

So hat sich das 5:0 gegen Bayern sogar einen komfortablen Spitzenplatz gesichert. Nur ein Freistoßtor von Juan Arango wie 2012 gegen Schalke hätte die Leistung noch eine Stufe höher heben können.

Karsten Kellermann:

Setzt man Borussias 5:0 gegen die Bayern im DFB-Pokal gleich mit dem 7:1 gegen Inter Mailand von 1971 und dem 5:1 gegen Real Madrid von 1985, zwei Spielen, die wie keine anderen den Gladbach-Fußball der Epochen, in denen sie passierten, definieren, kann im Borussia-Park bis jetzt allein dieses Spiel das schönste, tollste und beste sein. Jede andere Behauptung wäre unseriös.

Die Nummer eins vom Rest ist das 3:0 gegen Schalke 04 am 11. Februar 2012, das quasi die Quintessenz des Fußballs ist, den Lucien Favre in jener Zeit spielen ließ. „Borussia Barcelona“ gab es nie mehr als in dem Spiel: Gladbach tikitakate und verteidigte brillant, Schalke, damals ein Topteam mit großen Ambitionne, war durchweg chancenlos.

Toll war auch das 4:2 gegen den FC Sevilla am 25. November 2015, der erste Gladbach-Sieg in der Champions League. Borussia legte die Angst vor den Andalusiern ab, die ihr bis dahin drei Niederlagen zugefügt hatten, spielte total offensiv und erwachsen. Kapitän Lars Stindl war mit seinem Doppelpack der große Anführer.

Einer der verblüffendsten Abende im Borussia-Park geschah auch im Kontext der Champions League am 28. September 2016, hatte aber kein Happy End. Doch ein Spiel gegen den FC Barcelona, nach dessen Prinzipien zuvor Favre den Gladbacher Aufstieg vom Fast-Absteiger zum Champions-League-Teilnehmer möglich machte und bei dem zudem Borussias Eigengewächs Marc-Andre ter Stegen im Tor stand, ist per se groß. Und dann spielte Borussia, vor allem Raffael, ganz wundervoll in Halbzeit eins. Dass es nach seiner Verletzung und der Pause gegen Barca noch ein 1:2 gab, ist ein Makel, dennoch war es beeindruckend.

Wie das 6:1 gegen die Young Boys Bern. Borussia überforderte am 24. August 2016 im Play-off zur Königsklasse den Gegner total. Adi Hütter, der nun gegen die Bayern Geschichte schrieb, damals aber Bern-Coach war, schwärmt noch heute vom rauschhaften Spiel der Borussen. Zu Recht. Zu würdigen ist an der Stelle André Schubert, der in seiner Trainerzeit für die meisten tollen Spiele im Borussia-Park sorgte. Wie im März 2016, als es nacheinander ein 4:0 gegen Stuttgart, ein 3:0 gegen Frankfurt und ein 5:0 gegen die Hertha gab. Ein 12:0 in 270 Heimminuten ist spektakulär!

Hannah Gobrecht:

Die Leistung eines Teams kann im Sport natürlich auch daran bemessen werden, wie die Ausgangssituation vor dem Spiel war und mit welchem Druck die Mannschaft klarkommen musste. Aus diesem Grund fällt mir, wenn ich auf die zahlreichen Siege im Borussia-Park zurückblicke, vor allem der 5:1-Derbysieg gegen den 1. FC Köln aus dem Jahr 2011 unter Lucien Favre ein. Borussia war im Abstiegskampf zum Siegen verdammt und hatte mit dem Debütanten Marc-André ter Stegen im Tor von Beginn an mehr Ballbesitz, ohne jedoch zu klaren Torchancen zu kommen. Nach einer halben Stunde und dem 1:0 durch Juan Arango ging es dann aber los, zwei weitere Treffer folgten bis zur Halbzeit. Dass die Mentalität stimmte, zeigte das Team, als es den 3:1-Anschlusstreffer in der 50. Minute wegsteckte und letztlich 5:1 gewann – vor allem mental eine Wahnsinns-Leistung der Gladbacher.

Wie perfekter Konterfußball aussehen kann, zeigten die Borussen am 11. April 2015 im Borussia-Park gegen den BVB. Mit einem Blitztor sorgte Oscar Wendt nach 29 Sekunden für das 1:0. Tempo, Stabilität, Effizienz – bei den Borussen passte viel zusammen, nach 67 Minuten war das Spiel mit dem 3:0 durch Havard Nordtveit für die Mannschaft von Lucien Favre entschieden. Mehr als der Anschlusstreffer war für Jürgen Klopp und die Dortmunder nicht drin.

Welche Borussen-Leistung mir ebenfalls imponierte, war der 3:1-Erfolg gegen den FC Bayern im Dezember 2015. Und zwar deshalb, weil die Borussen dem Dauerdruck der Münchner in der ersten Halbzeit so standhielten, dass es torlos in die Halbzeit ging, obwohl die Bayern längst hätten führen müssen. Auf das 1:0 in der 54. Minute durch Oscar Wendt folgte der Doppelschlag von Lars Stindl (66.) und Fabian Johnson (68.) – eine reife Leistung gegen den Rekordmeister, der nur noch zum Anschlusstreffer durch Franck Ribery kam. Für Gladbachs Trainer André Schubert war es das zwölfte Pflichtspiel ohne Niederlage.

Fehlen darf bei dieser Aufzählung auch nicht der Sieg gegen den FC Augsburg im Oktober 2019. Nicht, weil die Borussen mit diesem Ergebnis unter Trainer Marco Rose die Tabellenspitze eroberten, sondern weil sie dabei auch richtig guten Angriffsfußball zeigten, aus dem nach 13 Minuten schon eine 3:0-Führung resultierte. Die Augsburger waren mit dem hohen Pressing der Gladbacher total überfordert – und die nutzten das nur wenige Tage nach dem 1:1 in der Europa League gegen Istanbul Basaksehir eiskalt aus.

Thomas Grulke:

Wenn große Leistungen nicht gleichgesetzt werden mit Spektakel – und das gab es zuweilen auch in den ersten Jahren des Borussia-Parks –, sondern vielmehr mit einem hochwertigeren Fußball, dann gibt es für mich erst seit der Ära Lucien Favres Heimspiele, die in dieser Kategorie genannt werden dürfen. So wie schon früh in Favres Amtszeit das 1:0 gegen Borussia Dortmund, einem Meilenstein Richtung Klassenverbleibs-Wunder 2011. Es war die Partie des Tabellenletzten gegen den designierten Meister, die Drucksituation für Gladbach war enorm. Und trotzdem ließ es Favres Team in den 90 Minuten fast wie eine Selbstverständlichkeit aussehen, dass die Borussia vom Niederrhein dieses Spiel für sich entschied.

Nur ein gutes halbes Jahr später demonstrierte Borussia ihre unter Favre neu gewonnene Spielkunst und fertigte Werder Bremen 5:0 ab – in einer Zeit, als Werder noch kein Abstiegskandidat, sondern Königsklassen-Anwärter war. Marco Reus wirbelte durch Bremens Abwehrreihen, und Juan Arango zauberte den Ball mit dem Außenrist in den Winkel. „Borussia Barcelona“ im Frühstadium.

Dass große Leistungen nicht zwangsläufig in einem Erfolgserlebnis enden müssen, hat Borussia in den vergangenen Jahren vor allem im Europapokal des Öfteren erlebt, bevorzugt gegen spanische Teams – Erinnerungen an Barca (1:2) und Real (2:2) werden wach. Doch nie trat dies für mich eindeutiger zutage als beim 2:3 in der Europa-League-Zwischenrunde 2015 gegen den FC Sevilla. Borussia spielte so druckvoll und dabei auch so kreativ, es war eine Leistung, die ein Happy End absolut verdient gehabt hätte. Am Ende jubelten die eiskalten Spanier, doch ihr Trainer Unai Emery sagte danach: „Wir haben noch nie so leiden müssen.“