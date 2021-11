Eberl zu möglichen 2G-Regeln im Fußball : „Müssen uns der Vorbildfunktion bewusst sein“

Mönchengladbach Bald wird für den Stadionbesuch wohl die 2G-Regel gelten. Borussia Mönchengladbach fühlt sich gewappnet, die jetzigen Zutrittskontrollen und Maßnahmen funktionierten gut. Zudem äußern sich Max Eberl und Adi Hütter zur Diskussion um die Impfpflicht für Profifußballer.

Wenn Borussia Mönchengladbach am Samstagnachmittag die SpVgg Greuther Fürth empfängt, werden im Borussia-Park noch die 3G-Regeln gelten. Bei einer möglichen Auslastung von 90 Prozent könnten bis zu 48.500 Zuschauer im Stadion sein, erwartet werden bis zu 40.000 Fans. Im darauffolgenden Heimspiel am 5. Dezember gegen den SC Freiburg wird allerdings aller Voraussicht nach 2G gelten, dann dürfen nur noch Geimpfte und Genesene in den Borussia-Park. So sehen es die geplanten neuen Corona-Beschlüsse der NRW-Landesregierung für Großveranstaltungen wie Fußballspiele vor.