Gladbachs verletzter Verteidiger : Jantschke lobt die Ärzte und erklärt seinen Comeback-Plan

Mönchengladbach Seit fast vier Wochen fällt Borussias Verteidiger Tony Jantschke mit einer schweren Gesichtsverletzung aus. Jetzt sprach der 31-Jährige erstmals über den Trainingsunfall, seine Fortschritte in der Reha und die generelle Diskussion über Kopfverletzungen im Fußball.

Vor 13 Jahren feierte Jantschke bereits sein Debüt in der Bundesliga, seitdem stand er in 287 Pflichtspielen für Borussias Profis auf dem Platz – und ging dabei immer resolut in jeden Zweikampf. Klar, dass er da in so langer Zeit die eine oder andere Blessur davongetragen hat – auch am Kopf. Bereits in einem seiner ersten Bundesligaspiele in Dortmund trug er eine Gehirnerschütterung und eine Schädelprellung davon. „Das Problem ist auch, dass ich nicht der größte Verteidiger bin, demzufolge bin ich oft auf Ellenbogenhöhe von manch anderem Spieler. Aber das gehört dazu“, sagte Jantschke.