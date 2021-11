Große Gladbach-Auftritte : Welche Leistungen waren die besten im Borussia-Park?

Das historische Resultat gegen den FC Bayern. Foto: dpa/Marius Becker

Interaktiv Mönchengladbach Auf Platz eins dürfte kein Weg am 5:0-Erfolg gegen den FC Bayern vorbeiführen. Oder doch? Wir wollen wissen: Welche Leistungen waren die besten im Borussia-Park? Schicken Sie uns Ihre persönliche Liste mit den sportlich herausragendsten Auftritten.

Nach dem 5:0 gegen den FC Bayern wurde nicht gespart mit dem Wort „historisch“. Und wenn die Größe eines Sieges kaum zu fassen ist, liegt es nahe, Vergleiche anzustellen. Das funktioniert auch über das Ausschlussverfahren: Welche Leistung war überhaupt größer in Borussias Geschichte?

Schnell landet man da beim „Büchsenwurfspiel“ gegen Inter Mailand vor 50 Jahren und beim 5:1 gegen Real Madrid im Uefa-Cup vor auch schon 36 Jahren. Beide Auftritte besitzen einen tragischen wie faszinierenden Makel: Das 7:1 gegen Inter hat es offiziell nie gegeben, es wurde annulliert. Und das scheinbar zu vernachlässigende Gegentor gegen Real ließ die Tür fürs Scheitern einen Spalt weit geöffnet, im Rückspiel ging Borussia mit 0:4 im Estadio Santiago Bernabéu unter und schied aus.

Während nur die Augenzeugen auf dem Bökelberg das Inter-Spiel überhaupt live sehen konnten, wurde das Real-Duell im Düsseldorfer Rheinstadion live in der ARD gezeigt. Aber ganz unabhängig davon mag es sich niemand anmaßen, sportliche Leistungen aus den Jahren 1971, 1985 und 2021 ernsthaft zu vergleichen. Wir haben uns deshalb entschieden, die besten Gladbacher Auftritte im Borussia-Park zu suchen, der 2004 eröffnet wurde. Selbst in diesen 17 Jahren hat der Fußball verschiedene Stilepochen erlebt, in Gladbach ohnehin.

Am Mittwoch lesen Sie auf rp-online.de/borussia, welche Leistungen in den Augen unserer Reporter die besten waren im Borussia-Park. In der aktuellen Folge des Fohlenfutter-Podcasts unterhalten sich Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann ebenfalls ausführlich über diese Frage: Welche Auftritte reichen heran ans 5:0 gegen die Bayern? Welcher war bis dahin der beste? Welcher gerät leicht in Vergessenheit?