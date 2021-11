Appenowitz über Borussia-Trikots : „Gladbach spielte in Rot. Zu Hause!“

Das war in der Saison 1970/71: Günter Netzer im roten Trikot. Foto: Ja/Imago

Mönchengladbach Der Trikot-Experte Stefan Appenowitz spricht über die Historie der Borussia-Outfits und sein Buch über die Geschichte des Gladbach-Trikots.

Herr Appenowitz, Sie haben vor der Saison im Interview mit unserer Redaktion das neue Gladbach-Trikot bewertet. Insbesondere die dazugehörige Hose mit den Streifen hat Ihnen nicht sonderlich gefallen. Die ist bislang in Pflichtspielen noch nicht zu sehen gewesen. Sind Sie froh?

Appenowitz Die Hose gefällt mir nicht wirklich, richtig, aber ich habe auch gesagt, dass sie vielleicht Kult werden könnte. Ich war mir jedoch nie sicher, ob die Hosen überhaupt zum Einsatz kommen würden. Und bisher hat die Mannschaft sie auch nur bei der Premiere des Outfits im letzten Spiel der vergangenen Saison getragen. In der neuen Saison spielen die Jungs immer in weißen Hosen zum Heimtrikot – und ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Was sich die Designer bei der Hose gedacht haben, weiß ich nicht, und ich kann mir gut vorstellen, dass da ein Veto aus dem Spielerrat kam, sie in der neuen Saison nicht mehr zu tragen. Aber wer weiß, vielleicht kommt die Hose ja noch. Wenn mal eine Niederlagenserie kommt, sind alle Mittel recht, das hat uns aus Trikot-technischer Sicht die Vergangenheit oft gelehrt. Da muss schon mal der Aberglaube herhalten.

Info Das Gladbach-Trikot von 1900 bis heute Stefan Appenowitz Foto: Thorsten Jochim.com Stefan Appenowitz hat zusammen mit Matthias Gorke und Stefan Hermanns das Buch „Das Gladbach-Trikot. Von 1900 bis heute“ verfasst, das nun im Werkstatt-Verlag (29,90 Euro) erschienen ist. Für Ende Januar ist eine Lesung im Fanhaus am Borussia-Park geplant.

Apropos Aberglaube: Die viel diskutierten schwarzen Trikots mit dem Schriftzug Borussia auf der Brust wurden beim historischen 3:1 in Wolfsburg, dem ersten Sieg dort seit 18 Jahren, getragen. Reicht das für einen Kultstatus? Zumal schwarze Trikots diesbezüglich eine Tradition haben, siehe das 3:2 beim FC Arsenal 1996.

Appenowitz Schwarz ist sowieso toll, von mir aus kann jede Saison ein schwarzes Trikot dabei sein. Allerdings ist dieses Trikot eben ein Template und deswegen nicht besonders beliebt, weder bei uns noch bei den anderen fünf Klubs, die dieses Trikotdesign haben. Der BVB hat es immerhin hinbekommen, dass Puma das Klub-Logo nachträglich sichtbar gemacht hat. Das hat bei uns und den anderen Klubs nicht geklappt. Wahrscheinlich haben sich die BVB-Fans aktiver dafür eingesetzt. Bei Borussia hätte ich mir eigentlich Vergleichbares vorstellen können, da ist es aber relativ ruhig geblieben, was mich bei unser Fanszene schon etwas überrascht hat. Allerdings kann man das schwarze Logo ja auch erkennen. Man kann es durchgehen lassen, aber was ich dem Trikot vor allem anlaste: Es ist überfrachtet mit den Schriftzügen „Flatex“ und „Borussia“ darüber. Hätte man das „Borussia“ weggelassen und die Raute in die Mitte gezogen, sähe es ja phantastisch aus. Generell sind schwarze Trikots aber immer gut, und wenn sie uns Siege wie den in Wolfsburg bringen, umso besser.

Foto: AFP/INA FASSBENDER 47 Bilder Alle Trikots von Borussia Mönchengladbach

Den größten Sieg dieser Saison, vielleicht einen der größten der Vereinsgeschichte, gab es im DFB-Pokal gegen die Bayern, das 5:0. Da spielte Borussia, natürlich, im weißen Heimoutfit. Das Trikot haben Sie als Mischtrikot aus den 80er und 90er Jahren beschrieben.

Appenowitz Das Spiel war ein Traum und wird mit dem Trikot verbunden bleiben. Wie damals das 5:1 gegen Real Madrid, also das Trikot, das im Grunde ja die Vorlage für dieses hier ist. Das ist durch dieses Spiel Kult geworden. So kann auch das neue Trikot mit dem 5:0 in 20, 30 Jahren noch in Verbindung gebracht werden. Ich finde das Trikot in der Kombination mit der weißen Hose gut. Aber auch dieses Trikot ist vom Design her eher ein Template, also kein wirklich uniques Gladbach-Trikot, siehe das Heimtrikot des BVB, bei dem die Schulterklappen auf dem Trikot ja auch vorkommen. Das ist ein Manko, das wir inzwischen bei vielen der großen Hersteller haben. Man hätte es sicher noch ein bisschen individueller auf Gladbach zuschneiden können oder die schwarzen Schulterklappen beim BVB einfach weggelassen sollen. Was ich anfangs unterbewertet habe, gefällt mir immer besser: das Retro-70er-Jahre-Logo. In der Kombination mit den weißen Hosen kommt das grün unterlegte Logo in Kombination mit den schwarz-grünen Applikationen auf der Schulter besser raus, als ich dachte.

Stichwort 1985: Sie haben mit Matthias Gorke und Stefan Hermanns ein Buch über die Geschichte des Gladbach-Trikots geschrieben, das in diesen Tagen in den Buchhandel kommt. Was ist für Sie der rote Faden in der Trikot-Historie Borussias?

Appenowitz Es hat angefangen mit der Entscheidung Hennes Weisweilers, dass Borussia nicht mehr in schwarzen, sondern in weißen Trikots spielen soll. Seine erste Frau Lilo hat ihn darauf gebracht. Das war das wichtigste Signal, damit ist das weiße Trikot zum roten Faden geworden, sonst würden wir vor allem über Schwarz reden. Auf dieser Basis sind alle Gladbach-Trikots seitdem zu betrachten. Aber Gladbach war nicht nur schwarz-weiß, sondern auch immer auch bunt. So gibt es im Buch zum Beispiel einen kleinen Exkurs mit dem Titel rot-blaue Farbenlehre. Der ehemalige Borusse Christian Kulik spricht im Interview darüber, dass es früher zum Beispiel normal war, dass Borussia in Rot oder Blau spielte. Aber ob Rot, Blau oder Weiß, man habe ja eh fast immer gewonnen.

Rot ist die Farbe des 1. FC Köln, des Erzrivalen. Tatsächlich gab es das lange Zeit nicht mehr.

Appenowitz: Schon in der Aufstiegsrunde 1965 trug Borussia Rot und danach auch noch sehr oft. Im Spiel mit dem Pfostenbruch gegen Bremen 1971 spielte Borussia auch in Rot. Zu Hause! Das würde heute einen maximalen Aufschrei in der Fan-Szene auslösen. Rot war in den 2000er Jahren auch ein Thema, als Dick Advocaat Trainer war. Er wollte wieder rote Trikots für Gladbach. Es gab schon Layouts und sogar Trikot-Dummys. Dann wurde Advocaat jedoch entlassen und die Pläne verworfen.

Große Debatten gab es in der Vergangenheit auch immer wegen des gelben Balkens des langjährigen Hauptsponsors Postbank.

Appenowitz Das ist im Buch natürlich ein großes Thema. Manager Max Eberl schreibt dazu auch etwas im Vorwort. Er schreibt, dass es viele Gespräche deswegen mit der Postbank gab, die auch immer wieder intern darüber beraten hat, aber das Ergebnis stets war, es zu lassen wie es ist. Es sind nun mal die Farben des Sponsors. Ich habe auch mit Joachim Strunk, der damals bei der Postbank zuständig war, darüber gesprochen. Ich denke, man kann die Gedankengänge des Vereins und des Sponsors nachvollziehen, zumindest wird alles hinreichend erklärt. Ob es die Fans akzeptieren, kann ich aber natürlich nicht sagen. Es wird wahrscheinlich trotzdem immer ein Diskussionsthema bleiben.

Wann ist das Thema Fan-Trikot aufgekommen?

Appenowitz Tatsächlich erst Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Da wurden die ersten Trikots im Merchandising-Katalog angeboten. Es gab bis dahin eine Vereinbarung mit der Firma Atlas-Werbung in München, die das Merchandising der gesamten Bundesliga koordiniert hat. Diese Vereinbarung hat der FC Bayern 1980 jedoch als erster aufgekündigt. Erst danach wurden die Vereine selbst richtig aktiv. In der Kurve ging es mit den Fan-Trikots so richtig massiv in den 90er Jahren los, als die Bundesliga die personalisierten Trikots eingeführt hatte.

Was ist das beliebteste Gladbach-Trikot aller Zeiten?

Appenowitz Es gibt da keine genauen Erhebungen. Aber wenn man mit den Fans spricht, sind es wohl die Trikots aus den 70er und 80er Jahren mit dem grün-schwarzen Streifen auf der Schulter, die von 1976 bis 1985 in verschiedenen Varianten getragen wurden. Sehr beliebt ist auch das Trikot, das Borussia beim 7:1 gegen Inter Mailand trug mit den schwarz-grünen Längsstreifen auf der rechten Seite, das auch auf dem Cover unseres Buches abgebildet ist. Das gab es übrigens in zwei Versionen: mal war der grüne Streifen rechts, dann der schwarze. Das hatte damit zu tun, wer das Trikot hergestellt hatte. Bei den jüngeren Fan-Generationen spielt sicherlich das schwarze Arsenal-Trikot eine große Rolle. Und das Pokalsieger-Trikot von 1995. Darüber habe ich für das Buch mit der damaligen Textil-Designerin von Asics gesprochen. „Tropfen-Design“ haben sie das intern beim Hersteller genannt, bei den Fans hieß es meistens „Fetzen-Look“. Aber es steht eben für den letzten Titel der Klubgeschichte. Eines der unbeliebtesten ist das silber-graue Outfit Mitte der 90er, das Silverstar von Reebok.

Was hat Sie bei der Recherche zu dem Trikot-Buch am meisten fasziniert?

Appenowitz Die Geschichte mit dem Flock. In der Anfangszeit gab es da ziemlich große Maschinen. Die Trikotwerbung und die Rückennummern wurden per Siebdrucktechnik aufgetragen und anschließend eine halbe Stunde in einem Ofen fixiert. Die Schablonen lagen bei der Firma Germaniaflock, später Novesiaflock, in Korschenbroich. Da konnte Mike Heidt von Sport Erdweg bestellen, was er an Beflockung so brauchte. Teilweise wurden die Trikots dann noch kurzfristig am Spieltag ins Stadion gebracht.

Was hat Sie sonst überrascht?

Appenowitz Faszinierend ist auch, wie viele Variationen der Trikots es gab, von denen einige selten oder nur einmal zum Einsatz kamen. Früher wurden die Trikotsätze über Jahre eingesetzt. Und es kam vor, dass Trikots in einem Spiel durcheinander waren, zum Beispiel gibt es Fotos, auf denen Wilfried Hannes ein Trikot mit Spitzkragen trägt und Berti Vogts im selben Spiel eins mit Rundkragen. Auch das beliebte Trikotdesign, mit dem Borussia 5:1 gegen Madrid gewann, wurde bereits im März der Vorsaison beim 7:1 Sieg gegen den 1.FC Kaiserslautern „getestet“, da jedoch noch ohne die markanten schwarzen Schulterklappen. Das gelbe Trikot, das Borussia 1987 im DFB-Pokal bei den Bayern trug im Brasilien-Look mit blauen Hosen, war kein One-Hit-Wonder. Es wurde in der Liga noch ein paar Mal getragen, auch nochmal bei den Bayern, dann aber ganz in Gelb. Auch beim Stuttgarter Hallenturnier 1989 war Borussia in Gelb unterwegs.

In dieser Saison ist der Military-Look neu dazugekommen.