WM-Ticket im letzten Spiel gelöst : Sommer und Zakaria erleben traumhaften Abend mit der Schweiz

Luzern Vier Gladbacher Borussen sind die Regel in der Startelf der Schweiz, am Montag im entscheidenden Qualispiel gegen Bulgarien konnten allerdings nur zwei mitwirken. Yann Sommer und Denis Zakaria durften sich an einem denkwürdigen Abend über das WM-Ticket freuen.

Die Liste der Wenn-dann-Szenarien war lang gewesen, am Ende wurden alle Rechenspiele obsolet: 4:0 für die Schweiz gegen Bulgarien, 0:0 zwischen Nordirland und Italien – eindeutig, die Schweiz fährt direkt zur WM 2022. Mit zwei Punkten Vorsprung auf den Europameister haben die Eidgenossen ihre Qualifikationsgruppe gewonnen.

Natürlich spielten die beiden verschossenen Elfmeter von Italiens Jorginho gegen Torwart Yann Sommer am Ende eine entscheidende Rolle. Doch unabhängig davon verdienten sich die Schweizer – mit den zwei Gladbachern Sommer und Denis Zakaria in der Startelf – das WM-Ticket mit einer gleichermaßen angriffslustigen wie disziplinierten Leistung in Luzern.

Sommer trug dabei ein schwarzes Trikot, die Info dürfte selbst für manch einen Fernsehzuschauer neu sein, denn oft im Bild war der Keeper nicht. Kein Schuss flog auf Sommers Tor, nur einen einzigen gaben die Bulgaren in 90 Minuten ab. Dagegen kam die „Nati“ auf je 18 Torschüsse und Ecken. Auch Zakarias Rolle war eine spezielle, er bekleidete seine Sechserrolle im Prinzip vor einer Zweierkette, auch dank seiner Schnelligkeit konnten es sich die Schweizer Außenverteidiger leisten, wie Flügelstürmer zu agieren. Anstatt bulgarische Angriffe ablaufen zu müssen, konnte Zakaria sich meist darauf konzentrieren, den Druck hochzuhalten.

An den vier Toren waren allerdings andere beteiligt für die personell arg gebeutelten Schweizer, die auf die Erfahrung von mehr als 400 Länderspielen verzichten mussten, darunter 35 von Nico Elvedi und 50 von Breel Embolo, beide Borussen fehlten verletzt. Für Embolo wäre es ein Abend gewesen, an dem er zum Helden hätte mutieren können, so übernahmen den Job andere, wie zum Beispiel Augsburgs Ruben Vargas oder der erst 21-Jährige Noah Okafor (deren Leistungen sicherlich auch Gladbachs Scout nicht verborgen blieben).

Der Salzburger Okafor brachte die Schweiz in der 48. Minute in Führung und beförderte sie an die Spitze der Quali-Gruppe C. Bei einem italienischen Sieg hätte die Schweiz mindestens mit einer um zwei Tore höheren Differenz gewinnen müssen, am Freitag in Rom hatte sie sich den direkten Vergleich gesichert, auch weil Jorginho kurz vor Schlus einen Strafstoß über das Tor setzte.

Als Cedric Itten in der 71. Minute auf 3:0 erhöhte, benötigte Italien schon zwei Tore in Belfast, der Squadra Azzurra gelang am Ende kein einziges. Während beim Europameister die Stimmung enorm getrübt ist und er in den Play-offs im März gleich zwei Gegner ausschalten muss, reitet die Schweiz unter ihrem neuen Trainer Murat Yakin die Erfolgswelle – sieben Spiele, keine Niederlage. Und das, obwohl am Montag neben den Gladbachern Elvedi und Embolo auch Granit Xhaka, Steven Zuber, Haris Seferovic, Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez fehlten.

Auch wenn er im finalen Spiel nicht einmal eingreifen musste, hat Borussias Torwart Sommer der Qualifikation mit nur zwei Gegentoren in acht Partien seinen Stempel aufgedrückt – nur Italien kassierte in Europa ebenfalls so wenige. In 19 Pflichtspielen für Klub und „Nati“ musste Sommer diese Saison erst 15-mal hinter sich greifen. Und Zakaria hat sich in Xhakas Abwesenheit den Stammplatz zurückgeholt, den Elvedi und Embolo auch nach ihrer Rückkehr haben werden.

