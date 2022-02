Erstes Training der Woche : So arbeiteten die Borussen das Debakel von Dortmund auf

So arbeiteten die Borussen das Debakel von Dortmund auf

Mönchengladbach Das Spiel gegen den Ball stand für Trainer Adi Hütter ganz klar im Fokus während der ersten Trainingseinheit in Vorbereitung auf das Wolfsburg-Spiel. Ein Profi musste indes schon nach dem Aufwärmen abbrechen, ein Mitglied des Trainerteams sprang dafür bei einigen Übungen ein.

Beim ersten Training der Vorbereitungswoche auf das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr) wurde schnell deutlich, dass die Borussen viel aufzuarbeiten hatten nach dem 0:6-Debakel vom vergangenen Wochenende in Dortmund. Zum einen kamen die Profis erst um 11.20 Uhr statt schon um halb elf auf den Trainingsplatz am Borussia-Park , zum anderen ließ Coach Adi Hütter gut anderthalb Stunden trainieren.

Zunächst hatte er auch denselben Kader zur Verfügung, der schon in den vergangenen Wochen hatte trainieren können. 20 Feldspieler und drei Torhüter starteten die Einheit am Mittwochvormittag, einzig Lars Stindl (Innenbandverletzung im Knie) und Mamadou Doucouré (muskuläre Probleme) fehlten weiterhin. Nach dem obligatorischen Aufwärmprogramm musste ein Borusse jedoch die Einheit abbrechen.

Nach einem kurzen Austausch mit Hütter verließ Abwehrspieler Tony Jantschke den Trainingsplatz, an seiner Stelle musste fortan Eugen Polanski aus dem Trainerteam bei den Übungen mitmischen. Und da hatte der Ex-Profi genug zu tun, denn nach zwei kürzeren Übungsformen zum Einstieg wechselte Hütter mit der Mannschaft auf ein Halbfeld, auf dem Zehn-gegen-Zehn gespielt wurde.

Der Trainer formierte dabei eine Mannschaft, die durchaus auch die Startelf gegen Wolfsburg bilden könnte: mit Stefan Lainer, Matthias Ginter, Marvin Friedrich, Nico Elvedi und Ramy Bensebaini in der Fünferkette, Florian Neuhaus, Christoph Kramer und Manu Koné als zentrale Mittelfeldspiele sowie Jonas Hofmann und Alassane Plea als Angreifer. Im Verlauf der folgenden Dreiviertelstunde nahm er dabei nur wenige personelle Wechsel vor, mal rückte Jordan Beyer für Ginter oder Friedrich in die Abwehrkette, mal Laszlo Bénes für Koné ins Mittelfeld, ansonsten blieben die Teams in ihrer Aufstellung.